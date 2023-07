Die nächste große Schnellweg-Baustelle steht bevor. Bei der Doppelbrücke des Westschnellwegs über die Straße Fischerhof und Teile der Ritter-Brüning-Straße haben undichte Anschlüsse über Jahre Tausalz eindringen lassen. Zentrale Bauteile der Brücke müssen aufwendig saniert werden.

Hannover. Hannover steht die nächste Großbaustelle am Schnellwegsystem bevor. Die Stadt muss an der Brücke des Westschnellwegs (B6) über die Straße Fischerhof schwere Rostschäden sanieren, die die Gesamtkonstruktion des Bauwerks zu gefährden drohen. Die Schäden sind einer Mitteilung zufolge an Stellen, die von außen unzugänglich sind – deshalb müssen 2,50 Meter tiefe Baugruben in die Fahrbahn gebaggert werden.