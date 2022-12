﻿Winterfest mit Musical: Wettberger Schule will das Miteinander über die Kulturen hinweg fördern

Willkommenskultur einmal anders: Die Henning-von-Treschkow-Grundschule in Hannover-Wettbergen zeigt bei ihrem Weihnachtsmusical, wie interkulturelle Gemeinschaft funktionieren kann.

Starke Show: Das Musical an der Henning-von-Treschkow-Grundschule in Wettbergen.

Wettbergen. Der Geruch von Plätzchen liegt in der Luft, Lichterketten glitzern über dem Eingang. Es wird gefeiert in der Henning-von-Treschkow-Grundschule in Wettbergen. Der dritte und vierte Jahrgang haben sich seit Langem auf die Hauptattraktion des Nachmittages, das Weihnachtsmusical, vorbereitet. „Seit den Herbstferien sind wir dabei, Weihnachtslieder zu singen“, sagt Victoria Baron. Die Musiklehrerin ist die Hauptverantwortliche für das Musical, leitet den Chor und hat auch einige Texte geschrieben.

Trotz des weihnachtlichen Themas – bewusst hat sich die Schulleitung dafür entschieden, von einem „Winterfest“ zu sprechen, das eben für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einladend sein soll, wie Schulleiterin Jennifer Franklin betont. Laut Statistiken der Stadt Hannover aus dem Jahr 2020 beträgt der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund in Wettbergen 36,2 Prozent. Mit 30 Prozent wählen fast genauso viele Einwohner die AfD. „Im Kontext der vielfältigen kulturellen Hintergründe und unterschiedlichen politischen Ansichten möchten wir als Schule ein Ort sein, an dem sich alle Teile der Schulgemeinschaft willkommen und geschätzt fühlen“, sagt Franklin.

Sie dürfen nicht fehlen: Der Weihnachtsmann und seine Wichtel. © Quelle: Irving Villegas

Mit grünen Spitzhüten und Röcken kostümiert stehen die Kinder auf der Treppe und geben neben Klassikern auch moderne Weihnachtslieder zum Besten. Eine festliche Variation des Erfolgssongs „Dance Monkey“ wird ebenfalls vorgestellt. Besonders stolz berichten Ella und André aus dem Chor vom Song „Last Christmas“. Ella war zuvor zwar aufgeregt, freute sich aber genau wie André darüber, ihre Arbeit endlich präsentieren zu können.

Doch nicht nur die Kinder des Chors wuseln vor der Aufführung aufgeregt durch die Menge. Die gesamten dritten und vierten Klassen waren an dem Schaffensprozess beteiligt. Vor allem in der vorangegangenen Projektwoche waren die Kinder damit beschäftigt, die Bühne herzurichten, Kostüme zu designen, ihre Texte einzuüben, die Tänze zu lernen oder die Ukulele zu stimmen. Dabei konnte jeder seine Stärken unter Beweis stellen. „Jeder hat eine Rolle. Das ist das, was wir eigentlich damit zeigen wollen. Wir alle zusammen machen etwas, und wir finden, dass genau diese Sachen eine besondere Identifikation mit unserer Schulgemeinschaft ausmachen“, sagt Schulleiterin Franklin.

Kinder dürfen mitbestimmen

Die Einbindung der Schüler und Schülerinnen spielt für die Schulleiterin eine zentrale Rolle. Im aktiven Schülerrat, in dem die Klassensprecher und -sprecherinnen jeder Klasse Mitglied sind, können die Kinder bei Projekten wie dem Winterfest mitbestimmen. So durften alle Schüler und Schülerinnen über die Produkte abstimmen, die auf dem Weihnachtsmarkt angeboten werden sollen. Die Sieger: Minimarshmallows in Kakao und frisches Popcorn.

„Wichtel TV“ und „Nordflix“

Das Bühnenbild zeigt die Mühen der vergangenen Wochen. Aus Karton haben die Kinder einen Fernseher mit der Aufschrift „Wichtel TV“ gebastelt. Der Weihnachtsmann, der auf einem Sofa an der linken Seite der Bühne sitzt, bedient diesen mit einer übergroßen Fernbedienung. Die Mitte des Raumes schmückt ein Tannenbaum mit darunterliegenden Geschenken. Schon während der Aufführung werden die Schauspieler und Schauspielerinnen von viel Applaus und einigen Lachern begleitet. Auch clevere Wortwitze wie „Nordflix“, der Streamingdienst des Weihnachtsmannes, und der herabrieselnde Kunstschnee machen die Vorstellung zu einem Erlebnis.

Von Nilah Zajonc und Emelie Trimpel