﻿Smartes Reihenhaus in Hannover-Wülfel: Wie Christian Wagener auf ungewöhnliche Art Energie spart

Hannover. Wie ein Computer lässt sich auch ein Haus komplett heruntergefahren: Wenn Christian Wagener die Haustür schließt, läuft in einem Bruchteil einer Sekunde ein kompletter Systemcheck des Reihenhauses in Wülfel. Sind die Lichter aus? Sind die Steckdosen abgeschaltet? Die Heizungsthermostate geschlossen? Und ist noch irgendwo im Keller ein Fenster auf? Ein kleines Display gibt im Fall der Fälle Warnmeldungen aus. Das System lässt sich auch auf dem Handy überprüfen. „Aber eigentlich möchten wir, dass sich das Haus um sich selbst kümmert“, sagt der Maschinenbauingenieur, der mit dieser Idee am gemeinsamen Energiespar-Wettbewerb der HAZ und Enercity teilnimmt.

Kurz vor der Pandemie hat Wagener das Haus von 1955 gekauft. Gemeinsam mit seiner Frau hat die kleine Familie einen Energieberater beauftragt, um einen Sanierungsplan zu entwerfen. Die Holztür im Eingangsbereich verschwand ebenso wie die Fenster mit Einfachverglasung. Eine Brauchwasserwärmepumpe zog dafür ein. „Wenn man gut dämmt, muss man viel lüften, um eine Pilzkultur zu vermeiden. Wir betreiben dafür die Pumpe, um verbrauchte, warme Luft aus den Bädern zum Beispiel für den Warmwasserspeicher zu nutzen.“

Ein Blick auf das Gesamtsystem: Das smarte Haus von Christian Wagener lässt sich auch ohne Cloud steuern. © Quelle: Tobias Wölki

Vor allem setzt Wagener auf ein Netzwerk aus Sensoren. Sensoren in den Wänden reagieren auf Bewegung und schalten die vielen LED-Lampen ab, wenn sich niemand in einem Raum aufhält. Sensoren in den Fenstern reagieren auf den Sonnenstand und fahren Rollläden hoch und runter, um Wärme und Licht zu regulieren. Die Haussteuerung kümmert sich auch um die Heizung. Und natürlich ist die Technik auch mit der Waschmaschine im Keller und mit der Solaranlage auf dem Dach verbunden. So schaltet sich zum Beispiel die Waschmaschine ein, wenn die Sonne scheint. So kann die Sonnenenergie vom Dach direkt verbraucht werden.

Die Haussteuerung läuft ohne Cloud und Sprachausgabe. Es geht Wagener auch nicht darum, permanent mit dem Smartphone die Heizung zu überwachen. „Es ist einfach sehr komfortabel.“ So schaltet das System selbstständig sämtliche Steckdosen ab, wenn man das Haus verlässt – „außer die Stromabfuhr für das System selbst.“

Familie spart mit smartem Haus etliche Kilowattstunden Energie

Zu dritt verbraucht die Familie etwa 2800 Kilowattstunden im Jahr Gas. „Das ist nicht mal die Hälfte des Durchschnitts einer 50 Quadratmeter großen Wohnung“, sagt Wagener. Das Haus bietet 120 Quadratmeter Fläche. „Wir müssen uns im Alltag dennoch nicht besonders anstrengen, auf Komfort verzichten oder sonstige Abstriche machen, um auf diese Verbrauchswerte in dem nun schon knapp 70 Jahre alten Haus zu kommen.“

Die Haussteuerung achtet auf Energieverschwendung – und weist auf mögliche offene Fenster direkt auf einem Display an der Haustür hin. © Quelle: Tobias Wölki

Das smarte Haus von Wagener setzt auf ein Bündel von Maßnahmen. Für viele gibt es Fördermöglichkeiten. „Der Energieberater hat sich darum gekümmert.“ Im nächsten Schritt wünscht sich Wagener einen Stromspeicher, um produzierte Energie langfristiger nutzen zu können.

