HAZ-Leserschaft spart mit guten Ideen Energie und Geld

Hannover. LED-Lampen, digitale Heizungsthermostate und Cellulosedämmungen in den Wänden: Das Unternehmen Enercity und die HAZ-Redaktion haben im Frühjahr Tipps gesucht, mit denen sich Energie sparen lässt. Erwartet wurden clevere Ideen, die andere Leser und Leserinnen leicht nachahmen können. Entsprechend erreichten die Redaktion zahlreiche Tipps von der Plexiglasdämmung für Haustüren bis zur Sensorentechnik, die dafür sorgt, dass Rollläden automatisch Wärme und Licht regulieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nun stehen die zwei Gewinner der Aktion fest. Insgesamt waren mehr als 100 Bewerbungen eingegangen. „Wir freuen uns über das hohe Interesse an der Aktion, denn die Energiekrise ist noch nicht vorbei. Auch im kommenden Winter werden wir Energie sparen müssen“, sagt enercity-Vorstandsvorsitzende Susanna Zapreva. „Die eingereichten Tipps und Ideen waren kreativ und gut durchdacht. Ich danke allen, die sich beteiligt haben, und gratuliere den Gewinnerinnen und Gewinnern herzlich. Ich hoffe, ihr Engagement dient auch anderen als Inspiration für den kommenden Winter.“

So setzte sich Antje Aiple aus Oberricklingen durch. Die 40-Jährige hat vor drei Jahren ihr Elternhaus übernommen und investiert seitdem viel Energie in die Sanierung. „Ich wohne in der vierten Generation hier. Es wurde lange nichts am Haus gemacht“, sagt Aiple. Zunächst hat sie im Haus von 1923 Fenster erneuern und vergrößern lassen. So hatte das Badezimmer bisher kein Fenster. Dann hat sie Lampen durch LED-Leuchten ersetzt, für den Garten nutzt sie Solarlampen. Die Wände sind mit Rigips gedämmt. Bei der Gasheizung setzt sie auf Effizienz und Sparprogramme. Insgesamt hat sie innerhalb eines Jahres den Gasverbrauch um 25 Prozent gesenkt. „Das zeigt mir, dass man auch mit kleinen Schritten etwas tun kann“, sagt die Erzieherin, die ihre Ideensammlung für Energieeinsparungen auch am Arbeitsplatz umsetzt.

HAZ-Leserin setzt auf LED-Lampen und optimierte Heizkurven

Einer dieser Ideen war die Ermittlung der optimalen Heizkurve. Aiple beschäftigt sich mit Heizprogrammen, prüft persönliche Temperaturvorlieben und Verhaltensweisen und stellt entsprechend die Technik ein. „Mittlerweile bin ich fast Profi. Das macht sogar Spaß“, sagt die 40-Jährige. Enercity wird Aiple bei der Anschaffung einer Fotovoltaikanlage unterstützen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Suchen seit 1978 nach Möglichkeiten zur Energieeinsparung: Gernot und Kristin Neuenfeldt haben auch beim Ideenwettbewerb gewonnen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Den zweiten Gewinn sicherten sich Kristin und Gernot Neuenfeldt. Seit 1978 wohnt das Paar in Hemmingen. Im Mauerwerk sorgen Kalksandstein, Belüftungsschichten und Vormauerklinker für eine gute Dämmung. Das Dach wurde mit Klemmmatten zwischen den Sparren und innenseitiger Klimamembran isoliert. Warmwasser- und Heizungsrohre sind aufwendig gedämmt. Das Paar nutzt noch eine Ölheizung, dessen Brennraum Gernot Neuenfeldt regelmäßig selbst reinigt. Er achtet auch sehr darauf, wann wie welche Räume beheizt werden und wie die Warmwasserbereitung läuft. So endet die Warmwasserbereitung zum Beispiel schon um 15.30 Uhr des Tages. „Das Wasser kühlt dann nur so weit ab, dass es beim abendlichen Waschen und Zähneputzen noch angenehm ist.“

Enercity-Energieberater besucht Ehepaar in Hemmingen

Für die Neuenfeldts zählen viele kleine Maßnahmen. So sorgen in Kellerräumen Bewegungsmelder dafür, dass keine Energie verschwendet wird. Druckkochtöpfe verkürzen die Garzeiten in der Küche. „Und mit meinem Strommessgerät habe ich viele Verbraucher überprüft und ausgewechselt“, sagt Gernot Neuenfeldt. „Solche Maßnahmen machen Spaß und sparen langfristig Geld.“ Dazu beitragen soll nun auch ein Besuch der Enercity-Energieberater, die unter anderem den Einsatz einer Wärmepumpe prüfen werden. Zudem werden sie nach weiteren Sparideen suchen und helfen, diese erfolgreich umzusetzen.

HAZ