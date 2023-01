Mit Geduld statt Geld: Wie Ralph Zimmermann seine Heizung optimiert und Energie spart

Bis zum 15. Februar suchen wir clevere Energiesparer

Das Unternehmen Enercity und die HAZ-Redaktion suchen den cleversten Energiesparer in der Region Hannover. Auch Sie können sich bewerben und damit eine Chance auf einen wertvollen Preis erhalten. Bewerben können Sie sich mit vielen kleinen Tipps oder einem großen Vorschlag. Gesucht werden clevere Ideen, die andere Leser nachahmen können, um Energie zu sparen. Der kreative Einsatz verdient einen außergewöhnlichen Preis. Enercity wird den Gewinnern den Weg bereiten, um künftig klimaneutral zu leben. Das Haus soll künftig effizient geheizt werden? Sie brauchen Beratung zu einer Fotovoltaikanlage? Oder wünschen Sie sich Unterstützung bei Ihrer Strom- oder Wärmerechnung? Egal ob Eigentümer oder Mieter, Familie oder Single: Enercity unterstützt Sie mit passenden technischen Produkten im Wert von 50.000 Euro. Und es gibt nicht nur einen Gewinner bei dem ungewöhnlichen Wettbewerb, sondern zwei. Die Teilnahme am Wettbewerb ist bis zum 15. Februar möglich. Schicken Sie eine E-Mail, in der Sie Ihre cleveren Energiespartipps skizzieren, mit dem Betreff „Energiespar-Aktion“ an hannover@haz.de. Vergessen Sie auch nicht, das ein oder andere Foto Ihres Projektes beizufügen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.