﻿Himmelfahrt in Hannover: Erst Frost, dann warmes Wetter am Wochenende

Hannover. Das Wetter am langen Himmelfahrts-Wochenende in Niedersachsen und der Region Hannover wird warm. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet im Verlauf der vier Tage sogar mit Temperaturen von bis zu 26 Grad Celsius. Allerdings sollte der Regenschirm nicht allzu weit weggelegt werden. Außerdem rechnen die Meteorologen vorher noch mit eisigen Nachttemperaturen. Immerhin: Am Vatertag, 18. Mai, bleibt es nach aktuellem Stand trocken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An Christi Himmelfahrt werden jedoch nur 15 bis 17 Grad Celsius erreicht. Zudem dominieren laut DWD viele Wolken, es soll dennoch sonnige Phasen geben. „Es bleibt aber weitgehend niederschlagsfrei“, sagt DWD-Meteorologe Jens Kieser. Und kalt wird es: In der Nacht zum Freitag warnt der Wetterdienst sogar zwischen 1 und 6 Uhr vor Frost in der Region Hannover. In Bodennähe könnte das Thermometer -3 Grad Celsius anzeigen.

„Mix aus Sonne und Wolken“

Im Tagesverlauf gehen die Temperaturen dann aber wieder nach oben. Am Freitag rechnet der DWD niedersachsenweit mit freundlichem, sonnigem und niederschlagsfreiem Wetter und Temperaturen von 17 bis 21 Grad Celsius. In der Region Hannover sprechen sowohl der DWD als auch Wetter.com zwar von wolkigem Wetter mit etwas Sonnenschein, doch es bleibt voraussichtlich trocken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Zum Wochenende wird es dann laut Prognose wärmer. Am Sonnabend steigen die Temperaturen auf bis zu 21 Grad Celsius bei einem „Mix aus Sonne und Wolken“, sagt Kieser. In der zweiten Tageshälfte könne es in Niedersachsen auch Schauer und Gewitter geben, rund um die Landeshauptstadt bleibt es aber wahrscheinlich trocken.

Der Sonntag wird sommerlich

Sommerliche Temperaturen werden dann zum Ausklang am Sonntag erwartet. Der DWD rechnet mit 24 bis 26 Grad Celsius. Erneut sagen die Meteorologen Sonne und Wolken vorher. Allerdings könnte nach derzeitigem Stand in der Region Hannover ab den Mittagsstunden das Risiko vor Regenschauern und zunehmenden Wind steigen. Falls es nass wird, halte sich der Niederschlag allerdings in Grenzen.

HAZ