﻿So wird das Weihnachtswetter in Hannover

Hannover. Nun ist es gewiss: Auch in diesem Jahr wird es in Hannover keine weiße Weihnacht geben. Nach den anhaltenden Minustemperaturen bleiben Heiligabend und an den folgenden Weihnachtsfeiertagen die Temperaturen in der Region über dem Gefrierpunkt. Laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes vom Freitag bewegen sich die milden Feiertage voraussichtlich zwischen sieben und zehn Grad. Auch die Nächte bleiben vermutlich frostfrei. Dafür könne mit einem regnerischen Weihnachtsfest gerechnet werden. Immer mal wieder soll es Niederschläge geben, hieß es.

Die Nacht zum Montag bringe einen Schwung wärmerer Luft, der sich bis zum Weihnachtsfest hält, sagen die Meteorologen voraus. Am bevorstehenden vierten Adventswochenende soll es hingegen noch einmal ordentlich frieren, und dabei bleiben die Temperaturen stets unter dem Gefrierpunkt.

Von Lucas Kreß