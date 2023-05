﻿Wetter im April: In Hannover war es kälter als sonst üblich

Hannover. In den vergangenen Tagen war es in Südeuropa so heiß wie nie zuvor in einem April. Beispielsweise im spanischen Cordoba haben die Meteorologen 38,8 Grad gemessen, normal sind zu dieser Jahreszeit Werte um 25 Grad, berichtet Wetterexperte Dominik Jung von Qmet. Ganz Spanien, Portugal und Nordafrika leiden unter einer extremen Hitzewelle.

Und bei uns? Wann wird es endlich Frühling?“, war in den vergangenen Wochen und Tagen eine der häufigsten Fragen. Denn viele Menschen hatten das Gefühl, dass die Zeit für mehr Sonne und mehr Wärme schon längst gekommen sein müsste. Und an einigen Tagen zeigte sich das Wetter ziemlich aprilhaft. Und der Monat ging mit einem versöhnlichen Abschluss.

Wärmerer April liegt fünf Jahre zurück

Allerdings war die durchschnittliche Temperatur in diesem April nicht viel anders, als wir das aus den vergangenen Jahren in der Region Hannover gewohnt waren. Im Vergleich zum langjährigen Mittel war er wieder zu kalt. An der Wetterstation am Flughafen Hannover-Langenhagen haben die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst eine durchschnittliche Temperatur von 8,2 Grad gemessen, das ist 1,3 Grad niedriger als die Temperatur des langjährigen Mittels, der Vergleichswert der Wetterexperten. Man muss fünf Jahre zurückgehen, wenn man wissen will, wann der April ein deutlich zu warmer Monat war: Im Jahr 2018 lag das die durchschnittliche Monatstemperatur 3,3 Grad über dem langjährigen Mittel.

Nach einem März mit viel mehr Regen als üblich, kamen im April in Hannover-Langenhagen 31,9 Liter Niederschlag vom Himmel, das sind 90 Prozent der sonst üblichen Menge. Sonne zeigte sich mit knapp 160 Stunden im vergangenen Monat relativ wenig, das entspricht rund 90 Prozent des langjährigen Mittels.

Demnächst soll es wärmer werden

Die höchsten Temperaturen haben die Meteorologen am Sonnabend, 22. April, festgestellt. Am Flughafen erreichte das Thermometer 23,5 Grad, an der Wetterstation in Barsinghausen-Hohenbostel sogar 24,3 Grad, das ist im April der dritthöchste Wert in ganz Deutschland.

Derzeit sieht es so aus, als wenn der Wunsch vieler Menschen nach frühlingshafteren Temperaturen in Erfüllung geht. Aber noch ist ein bisschen Geduld nötig. Für die erste Mai-Woche rechnen die Meteorologen im Moment vorerst mit einem Auf und Ab bei den Temperaturen. Ab dem nächsten Wochenende deutet sich dann derzeit eine stabilere Hochdruckwetterlage an.