Am Wochenende: Nach Hitzewelle drohen der Region Hannover wieder Gewitter

Hannover. Die Zeit des Durchatmens ist vorerst vorbei: Nach ein paar Tagen kühleren Wetters sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) wieder wärmere Temperaturen voraus. Am Freitag kann es in Niedersachsen bis zu 28 Grad warm werden. Gebietsweise soll es bewölkt werden, auch vereinzelte Schauer sind möglich.

Die richtige Hitzewelle sagen die Meteorologen für Sonnabend voraus: Dann saugen zwei Tiefdruckgebiete heiße Luft aus Afrika nach Europa. Mit Folgen: Im Osten Deutschlands kann es bis zu 36 Grad warm werden. Die Region Hannover könnte mit Temperaturen zwischen 30 und 32 Grad ebenfalls ganz schön ins Schwitzen kommen.

Auf die Hitze folgen in Hannover womöglich Gewitter

Aber von Westen ziehen schon am Mittag Gewitter und starke Schauer auf, die Unwetterpotenzial haben könnten. Eine Unwetterwarnung für die Region Hannover gibt es schon bei wetteronline.de. Was allerdings davon tatsächlich vor allem in der Region ankommt, können die Meteorologen noch nicht sagen.

Am Sonntag soll sich die aufgewühlte Wetterlage des Sonnabends wieder beruhigen. Dann ist ruhiges Sommerwetter mit bis zu 27 Grad vorhergesagt.

