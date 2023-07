Wetter

Bis 34 Grad! Am Wochenende kommt die Hitze nach Hannover

Am Wochenende wird es wieder heiß in der Region Hannover: Die Temperaturen sollen auf über 30 Grad steigen.

Grau, bewölkt, windig: So ist die neue Woche an den Start gegangen. Doch zum Wochenende soll eine neue Hitzewelle kommen: Bis zu 34 Grad sind in der Region Hannover drin.