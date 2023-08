Wo steckt der Sommer in Hannover? August könnte „zu einem Totalausfall“ werden

Hannover. Wir sind mittendrin in den Hundstagen: laut einer Bauernregel die heißeste Zeit des Jahres. Aber auch zum Augustbeginn sind in der Region Hannover keine sommerlichen Temperaturen in Sicht. Stattdessen erwartet Urlaubsrückkehrer und alle, die sich zu Hause nach urlaubshaften Temperaturen sehnen, eine wechselhafte Woche mit viel Regen und milden Temperaturen.

„So mies war der August schon lange nicht mehr“, prophezeit Diplom-Meteorologe Dominik Jung von Wetter.net. Er glaubt, dass die nächsten sechs Wochen kühl, nass und trübe werden könnten. Warme Sommertage oder gar heiße Tage seien nicht in Sicht. „Das werden auch die Betreiber von Badeseen, Freibädern und Biergärten zu spüren bekommen“, so Jung.

Maximal 19 bis 22 Grad Celsius sind drin, wahres Sommerwetter eher nicht: Bis Donnerstag dieser Woche ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) jeweils mit Regen über den ganzen Tag zu rechnen. Am Donnerstag zieht laut Meteorologe Jung ein Sturmtief über Deutschland hinweg. Der DWD wiederum rechnet am Abend in Hannover mit Windböen der geringsten Stufe.

Wetter im August: Lichtblick am Sonnabend

Am Freitag und Wochenende ist laut Wetter.com mit wärmeren Temperaturen zu rechnen. Am Freitag werden 22 Grad Celsius und leichter Regen erwartet. Der Sonnabend soll sogar bei 19 Grad Celsius regenfrei bleiben – aber bewölkt. Am Sonntag gehen die bisherigen Prognosen allerdings schon wieder von wechselhaftem und regnerischem Wetter aus.

Die nächste Woche bringt dann keine großen Wetteränderungen. Immer wieder fällt Regen, auch das Thermometer zeigt voraussichtlich selten mehr als maximal 22 Grad Celsius. Es ist voraussichtlich windig bis stürmisch. „Wetter wie im Herbst“, so Jung, der zusammenfassend glaubt: „Der August könnte zu einem Totalausfall in Sachen Sommerwetter werden.“

