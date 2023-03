﻿Der Winter in Hannover: zu warm und ungewöhnlich nass

Der Winter in Hannover war zu warm und ungewöhnlich feucht. Ein Schneetag lockte die Massen in den Deister. Und am Schluss müssen die Obstbauern ihre Blüten vor dem Nachtfrost schützen.

Künstlicher Winter: Obstbäuerin Stephanie Hahne schaut sich am Mittwoch die beregneten Aprikosen-Bäume an.

Hannover. Klaus Hahne musste seine Aprikosen retten. Seit der Nacht zu Montag hat er das erste Mal in diesem Winter die Bäume beregnet, eine Eisschicht schützt dann die Blütenknospen vor Frostschäden. Die Blüten der Aprikosen seien jetzt kurz davor, sich zu öffnen, berichtet Hahne. Eigentlich einige Tage zu früh, aber das liegt an den hohen Temperaturen des Winters.

Die sogenannte kalte Jahreszeit ist am Dienstag mit dem letzten Februartag zu Ende gegangen. Anders als der kalendarische Frühlingsanfang am 21. März beginnt für die Meteorologen bereits am 1. März das Frühjahr. Der meteorologische Winter dauert also vom 1. Dezember bis zum 28. Februar. Und diese Zeit war für Obstbauer Hahne vor allem durch hohe Temperaturen gekennzeichnet, die Pflanzen im Winter nicht unbedingt guttun.

Zum Beispiel die Erdbeeren. Die Pflanzen benötigen 10.600 Stunden mit einer Temperatur unter sieben Grad, um überhaupt Blüten ausbilden zu können, berichtet Klaus Hahnes Tochter Stephanie. Die beiden Obstexperten vermuten aber, dass es für die Erdbeerblüte in diesem Frühjahr noch reicht. „Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt, dass es im März mehr kältere Tage gibt, als wir das von früher gewohnt sind“, meint Hahne.

Deutlich mehr Niederschlag

Die durchschnittliche Temperatur in diesem Winter in Hannover lag bei 3,8 Grad. Das sind 2,6 Grad mehr als im langjährigen Mittel. Ein erstaunlich hohe Abweichung für Meteorologen, die aber in den vergangenen Monaten und Jahren immer mehr zur Realität geworden ist. Die höchste Temperatur des Winters in Hannover haben die Meteorologen am 1. Januar gemessen: 17 Grad. Wärmer war es an einem Januartag in Hannover seit Beginn der Wetteraufzeichnungen noch nie in Hannover.

Immerhin gab es in diesem Winter deutlich mehr Niederschlag als in den Monaten zuvor und auch in den vergangenen Wintern. Insgesamt fielen in den drei Monaten fast 200 Liter, der größte Teil davon bereits im Dezember. Das sind 137 Prozent mehr als im langjährigen Mittel. Zwar füllte das die Talsperren im Harz ein wenig. An der anhaltenden Dürre ändert das aber kaum etwas. Der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung sortiert den Norden der Region Hannover weiterhin in die höchste Kategorie ein: „außergewöhnliche Dürre“.

Schnee bleibt Seltenheit

Schnee war in diesem Winter, wie schon so häufig in den Vorjahren, Mangelware. Für Hannover findet sich in der Statistik des Deutschen Wetterdienstes nur ein Schneetag: Der 22. Januar mit einer Höhe von vier Zentimetern. Allerdings war im Deister bei rund zehn Zentimetern Wintersport möglich. Man könnte sagen, der Winter fand an einem Sonntag im Januar statt.

Rodel gut: Als der Schnee lag, war der Andrang am Deister groß. © Quelle: Nancy Heusel

Ob der Winter im März vielleicht doch noch einmal kommt, ist unklar. Derzeit rechnen die Meteorologen aber mit normalem März-Wetter: Einige Schneeschauer sind möglich, die Temperaturen bleiben erst einmal unterhalb der Zehn-Grad-Marke. Zur Monatsmitte könnte es dann ein bisschen wärmer werden, sagt Dominik Jung vom Wetterdienst Q-Met. Für den März alles normal.