﻿Nächste Woche: Endlich kommt der Schnee

Hannover . Der Winter kehrt zurück – sogar mit Schnee. Weiß wird es in der kommenden Woche vor allem im Harz. 20 bis 25 Zentimeter Neuschnee kündigt Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst wetter.net für das Mittelgebirge an: „Der Wintertourismus wird wieder angekurbelt.“

In Hannover wird die Fahrt mit dem Schlitten aber wohl weiter auf sich warten lassen. Zwar soll es bereits in der Nacht auf Montag zu Schneefällen bis in tiefe Lagen kommen. Allerdings bleibe der Schnee bei den voraussichtlichen Temperaturen von einem bis drei Grad Celsius kaum liegen, nur nachts könnte es eine dünne Schneedecke geben. „Es wird schnell wieder auftauen“, so der Meteorologe. Mit Blick auf den Verkehr sollten Verkehrsteilnehmer dennoch nachts und morgens mit Glatteis und weiteren Behinderungen durch die sinkenden Temperaturen rechnen. In Höhen von 300 bis 400 Metern bleibt der Schnee hingegen liegen, mit Glück also auch auf dem Deisterkamm – das Lokal und Ausflugsziel Nordmannsturm liegt etwa auf 382 Metern Höhe.

Deutscher Wetterdienst kündigt Sturmböen an

Zunächst bleibt das Wetter aber vor allem ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt für die kommenden Tage Regenschauer und teils kräftige Sturmböen an. An der Nordsee und im Harz seien teils schwere Sturmböen der Stärke 10 möglich, so eine Meteorologin. „Der Höhepunkt ist in der Nacht zum Sonntag.“

Zumindest die historischen Wetterdaten zeigen aber, dass der Januar nicht feuchter ist als im langjährigen Mittel: Nach Daten des Instituts für Meteorologie der Leibniz-Universität sind bislang etwa 41 Prozent des Januar-Schnitts in Hannover niedergegangen.

Von Thore Kessal