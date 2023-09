﻿Die letzte Chance? Noch einmal wunderbarer Spätsommer, dann wird es herbstlich

Hannover. Meteorologisch und kalendarisch hat der Herbst zwar schon begonnen, doch spätestens nachmittags ist die gefühlte Wahrnehmung derzeit: Es ist Sommer. Noch immer. Und das wird auch Mittwoch, 27. September, und Donnerstag, 28. September, nicht anders sein. Das Wetter lädt die Menschen in Hannover dazu ein, die Freizeit im Freien zu bringen. Aber: Der Spätsommer findet anscheinend sehr bald ein Ende.

Wetter in Hannover: Spätsommer neigt sich dem Ende zu

Für Mittwoch und Donnerstag sagt wetteronline.de noch Höchstwerte von 24, 25 Grad voraus – und zehn bis elf Stunden Sonnenstunden. Wolken am Himmel? Höchstens am Abend oder in der Nacht. Der Wind weht leicht bis schwach, von Niederschlag keine Spur. Ideale Voraussetzungen für Aktivitäten außerhalb der eigenen vier Wände. Warum nicht eine der folgenden?

Denn aller Voraussicht nach verändert sich die Wetterlage ab Freitag deutlich, der Spätsommer verabschiedet sich anscheinend. Ein bewölkter Himmel, 19 Grad und eine Regenwahrscheinlichkeit von 80 Prozent läuten womöglich den Herbstbeginn ein.

Am Sonnabend soll es zwar noch einmal freundlicher werden, doch in der ersten Oktober-Woche gehen die Temperaturen auf 14 bis 16 Grad weiter nach unten – und mehr Niederschlag, Wolken und Wind damit einher.

