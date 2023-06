Meteorologen warnen vor Gewittern in der Region Hannover

Hannover. Die vorerst sonnige Woche bringt im weiteren Verlauf offenbar Blitz und Donner: Meteorologen vor schweren Unwettern – auch in der Region Hannover. Von Westen zieht extrem schwüle Luft heran, die sich dann unwetterartig entladen kann. Damit sei laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) vor allem am Donnerstag, 22. Juni, zu rechnen.

Schweres Gewitter wird erwartet

Zwar wird in vielen Regionen nach Wochen der Trockenheit dringend Niederschlag benötigt, allerdings droht nun örtlich heftiger Starkregen. „Mitunter prasselt in kurzer Zeit die halbe Monatssumme oder noch mehr vom Himmel“, teilte der DWD-Meteorologe Marcel Schmid am Montag mit. „Lokal kann es auch zu größerem Hagel und schweren Sturmböen kommen.“

In der Region Hannover sei das vor allem in der Wochenmitte zu erwarten, teilt der DWD mit. Gegen Donnerstagmorgen und -vormittag ziehen von Südwesten her starke Regenfälle auf – je nach Gebiet, fallen diese schauerartig oder gewittrig aus. Mitunter sei dabei mit mehrstündigem und heftigen Regenfällen zu rechnen, von 40 bis 70 Liter pro Quadratmeter ist die Rede.

Erst in der Nacht auf Freitag nehme das Unwetter von Westen her langsam ab, eine Wetterberuhigung deute sich also erst zum kommenden Wochenende an. Bis dahin empfiehlt der DWD, die Wettervorhersagen mit besonderer Aufmerksamkeit zu verfolgen.

Schwüle geht auf den Kreislauf

Auch am Mittwoch, dem kalendarischen (astronomischen) Sommerbeginn, besteht dem DWD zufolge bereits eine lokale Unwettergefahr mit Starkregen und größerem Hagel. Zuvor steigen die Temperaturen in der Region Hannover laut Vorhersage auf bis zu 27 Grad Celsius.

Das kann sich extrem schwül und heiß anfühlen. Merken werden das vor allem ältere Menschen und Patienten mit Kreislaufproblemen.

Seit Wochenbeginn hat die Schwüle zugenommen. So warnte der Wetterdienst für Dienstag vor einer starken Wärmebelastung zwischen 11 und 19 Uhr in weiten Teilen Deutschlands. Beste Voraussetzung für die erste überregionale Unwetterlage des Jahres, bestätigt auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach – und die wird auch an der Region Hannover nicht vorbeiziehen.

