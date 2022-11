In einem sind sich die Meteorologen einig: Zum Wochenende wird es in der Region Hannover deutlich kälter. In einem Wettermodell ist sogar von Schnee bis ins Flachland die Rede.

Kälteeinbruch: Gibt es am Wochenende Schnee in Hannover?

Hannover. Mit 15 Grad war der Dienstag in Hannover noch recht milde – doch jetzt geht es steil bergab mit den Temperaturen. Der Ostwind schaufelt eisige Luft in die Osthälfte Deutschlands. Für den Sonnabend sind auch in Hannover nur noch Temperaturen zwischen 0 und zwei Grad vorhergesagt – laut Wetteronline soll es sogar Schnee in der Region geben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Noch sind sich die Wettermodelle aber nicht einig. Während das US-amerikanische Modell GFS (Global US Standard) gar keine Niederschläge sieht, geht das europäische Wettermodell ECMWF/Global Euro in der Nacht auf Samstag von einem breiten Schneestreifen aus, der von Neumünster bis Dessau reicht und an seinem Rand auch Niedersachsen streift – bis nach Hannover. 2 bis 3 Zentimeter Schnee sagt das Modell für das Flachland voraus.

Hannover zwischen zwei Luftmassen

Meteorologe Dominik Jung: „In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in Hannover Potential für die ersten Flocken der Saison da. Es wird eine knappe Sache. Da liegt Hannover genau zwischen zwei Luftmassen, einer kalten aus Nordosten und einer milden aus Südwesten. Dabei kann es Schnee geben – ob der nun liegen bleibt oder nicht.“ Auf jeden Fall könnte es sehr glatt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Berlin sagt das europäische Wettermodell in der Nacht zu Samstag sogar eine Schneehöhe von bis zu 15 Zentimeter vorher. Dabei geht das Modell allerdings davon aus, dass jede Flocke liegenbleibt – was selten der Fall ist.

Eine dauerhaft winterliche Wetterlage ist allerdings nicht in Sicht – zum 1. Advent wird es wieder wärmer.

Von Christof Perrevoort