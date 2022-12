﻿Leichter Schneefall und Frost in Hannover: Meteorologen warnen vor Glätte

Schneebedeckt sind die Tannenzweige im Stadtgebiet von Wernigerode. In der Nacht sorgten Schneefälle vielerorts für eine winterliche Stimmung. In den kommenden Tagen werden weitere Schneefälle erwartet, die allerdings nur im Harz liegenbleiben.

Hannover. Die Kombination kann tückisch sein: Leichter Schneefall am Freitag, Frost in der Nacht zu Sonnabend – das kann glatte Straßen geben. Der Deutsche Wetterdienst hat für die Region Hannover jedenfalls vorsorglich eine Warnung vor leichter Glätte und Frost herausgegeben.

„Am Freitag liegt über Südniedersachsen ein Schneefallgebiet, das sich westwärts verlagert“, erklärt ein DWD-Meteorologe. Allerdings taue der Schnee, nur im Harz bleibe er liegen. Die Wolkendecke bleibe den Tag über bestehen. Die Temperaturen liegen laut DWD im Binnenland bei 1 Grad und an den Küsten bei 5 Grad. Im Harz gibt es leichten Dauerfrost bei 0 bis minus 1 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Nordostwind, der an den Küsten auffrischen kann.

In der Nacht zu Sonnabend gibt es in Südniedersachsen leichte Schneefälle, die bis in die Morgenstunden andauern. In der Nordwesthälfte ist es bedeckt, es bleibt trocken. Die Temperaturen liegen östlich der Weser bei minus 1 bis minus 3 Grad und westlich der Weser bei rund 1 Grad. An den Küsten bleibt es frostfrei.

Schnee bleibt nicht liegen

Der Sonnabend bleibt bewölkt. Es kann vereinzelt Niederschläge geben, das sind aber nur kurze Schneeregenschauer. Der Schnee bleibt nicht liegen. In der Nordwesthälfte erreichen die Temperaturen 1 bis 2 Grad, den den Küsten 4 und im Südosten des Landes 0 bis 1 Grad.

Die Nacht zu Sonntag wird kalt, es gibt verbreitet Frost bis minus 2 Grad, im Harz bis minus 6 Grad. An den Küsten bleibt es bei 2 Grad frostfrei. Es ist stark bewölkt, voraussichtlich aber trocken.

Von cpe