Bis 34 Grad! Am Wochenende kommt die Hitze nach Hannover

Vertauschte Leichen

Im Fall um einen tödlichen Vater-Sohn-Streit in Hannover hat das Landgericht die Unterbringung eines 38 Jahre alten Mann in der Psychiatrie angeordnet. Hasan S. hatte seinen Vater im Wahn derart schwere Kopfverletzungen zugefügt, dass der 71-Jährige an Hirnbluten starb. Später wurde die Leiche des Seniors versehentlich in der MHH vertauscht und eingeäschert.