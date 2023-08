﻿Sonne und Regen in Hannover: Sieben Fakten zum Siebenschläfertag

.



1. Das sind die Bauernregeln

In früheren Jahrhunderten hing das Leben der Mensch viel stärker vom Ergebnis der Ernte ab. Gleichzeitig gab es keine Wettervorhersage. Die Bauern haben also versucht, von regelmäßigen Wettererscheinungen auf das Wetter der kommenden Tage und Wochen zu schließen. Wie zum Beispiel: „Ist der Winter kalt und weiß, wird der Sommer lang und heiß.“ Oder etwas banaler: Der April macht, was er will.

2. Das ist die Siebenschläfer-Regel

Die Siebenschläfer-Regel ist eine der bekanntesten Bauernregeln. Sie bezieht sich auf den Siebenschläfertag, den 27. Juni. Es gibt diese Bauernregel in zwei Varianten: „Regnet es am Siebenschläfertag, es noch sieben Wochen regnen mag.“ Und: „Das Wetter am Siebenschläfertag noch sieben Wochen bleiben mag.“ Die Bezeichnung des Tages hat übrigens nichts mit dem gleichnamigen Tier zu tun, sondern geht auf sieben Heilige zurück, die im fünften Jahrhundert 200 Jahre geschlafen haben sollen.

3. So war das Wetter am Siebenschläfertag

Am 27. Juni 2023, ein Dienstag, hat an der Station in Hannover-Herrenhausen 8,7 Stunden die Sonne geschienen, die Höchsttemperatur lag bei fast 24 Grad. Nach Meteorologen-Definition fängt ein Sommertag zwar erst bei 25 Grad an, aber klingt nicht gerade nach schlechtem Wetter. Allerdings hat es am Nachmittag zweimal kurz geregnet, laut Deutschem Wetterdienst (DWD) insgesamt einen Liter pro Quadratmeter, also nicht besonders viel. Damit könnte man sagen: Die Bauernregel trifft zu und schon am 27. Juni war der bescheidene Sommer absehbar.

Eher seltenes Vergnügen: Echte Freibad-Sommertage gab es bisher nicht so oft. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

4. So uneindeutig ist das Ergebnis

Aber so einfach ist es nicht. Denn an der DWD-Station am Flughafen Langenhagen fiel am 27. Juni im Gegensatz zu Herrenhausen kein einziger Regentropfen, die Sonne schien mehr als zehn Stunden. Laut zweiter Version der Siebenschläfer-Bauernregel hätte also mindestens sieben Wochen die Sonne scheinen müssen, und es hätte nicht viel regnen dürfen, zumindest am Flughafen in Langenhagen. Bekanntlich war das Wetter aber in der ganzen Region Hannover und in ganz Norddeutschland nicht durchgehend sonnig und trocken.

5. Diese Unsicherheiten gibt es

Und es wird noch komplizierter: Wegen der Kalenderreform ist der eigentlich wahre Siebenschläfertag der 7. Juli. Und an diesem Tag war Sommer in fast ganz Deutschland. Kein Regen, in Hannover haben die Meteorologen eine Höchsttemperatur von 28,4 Grad gemessen und 15 Stunden Sonne.

6. So gut ist die Siebenschläfer-Regel

Die Meteorologen haben die Siebenschläfer-Bauernregel mit den tatsächlichen Daten überprüft. Das Ergebnis: In Norddeutschland gilt die Regel nur in sechs von zehn Jahren, also fast in der Hälfte der Jahre nicht. Aber nur dann, wenn man den Zeitraum von Ende Juni bis Anfang Juli insgesamt betrachtet. Und da war die Sonne eher zurückhaltend, es hat ein wenig geregnet.

7. Diese Bauernregel gibt es für August

„Wie das Wetter zu Kassian, hält es noch viele Tage an.“ Kassian ist der 13. August, das ist der Sonntag. Und die derzeitige Vorhersage ist sonnig. Bei ein paar Schönwetterwolken steigt die Temperatur auf 25 Grad, es soll trocken bleiben. Das wären dann ziemlich sonnige Aussichten für die zweite Monatshälfte. Und die Bauernregel stimmt mit den Erfahrungen der Meteorologen überein: Bestimmt Mitte August ein Hochdruckgebiet das Wetter über Mitteleuropa, bleibt das sonnige Wetter meist bis zum Monatsende.

