﻿Wetter in Hannover: Erst einmal bleibt es Grau

Das aktuelle Wetter in Hannover sorgt nicht gerade für gute Laune. Damit setzt sich ein Trend fort, der auch sonst für den Januar prägend war. Doch mit dem nächsten Monat ist wieder Sonne in Sicht.

Hannover. Grau in Grau: Das Wetter in der Region Hannover macht gerade keinen Spaß. Dazu kommen noch Sprühregen oder Schneefall mit potenzieller Glättegefahr. Die Luftfeuchtigkeit lag am Donnerstagnachmittag in Hannover bei 99,3 Prozent – kein Wunder, dass den meisten Menschen die Temperatur von 0 Grad deutlich kälter vorkommt.