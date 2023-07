An zwei Tagen im Juni hat es kräftig geregnet, fast die gesamte Monatsmenge kam dabei zusammen. Und es gibt einen bemerkenswerten Rekord: Noch nie gab es Juni so viele Sommertage in Hannover.

Hannover. Alle reden über den Regen in der vergangenen Woche und manche auch über den Regen am Freitag (30. Juni). Überschwemmte Straßen, vollgelaufene Keller, weggespülter Boden auf Äckern: Vielerorts sind große Schäden entstanden. Die Mengen, die beim Starkregen am Donnerstag und Freitag (22. und 23. Juni) vom Himmel gekommen sind, sind aber örtlich sehr unterschiedlich. Weil es an den beiden Tagen einen großen Teil der Gesamtmenge geregnet hat, gilt das dann auch für die Regenmenge des gesamten Monats. Die Meteorologen haben an der Station Herrenhausen im Juni insgesamt 77 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen, in Hannover-Langenhagen nur rund 54 Liter. Orientiert an der Station am Flughafen Hannover-Langenhagen liegt die Regenmenge fast genau im Durchschnitt.