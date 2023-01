Kalt, aber sonnig: So wird das Wetter am Dienstag in der Region Hannover

Hannover. Es wird in den kommenden Tagen deutlich frischer in der Region Hannover – vor allem in den Nächten. Während es am Montag noch teilweise stark bewölkt war, soll es am Dienstag tatsächlich mehr Sonne geben.

In der Region Hannover liegen die Temperaturen laut Wetteronline allerdings nur noch bei 0 bis 3 Grad. In der Nacht zu Dienstag könnte es ein paar Schauer geben, die möglicherweise als Schneeregen auf den Boden kommen. Dafür ziehen die Wolken am Dienstagmorgen ab und die Sonne kommt bis zum Nachmittag raus.

Am Abend ist es klar, allerdings liegen die gefühlten Temperaturen bei minus drei Grad.

Regenwahrscheinlichkeit: 40 Prozent

Sonnenstunden: 8

