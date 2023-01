Sonne und Wolken wechseln sich in den nächsten Tagen in Hannover ab und es werden Höchstwerte um 3 Grad erreicht. Am Donnerstag soll es Schneeschauer geben.

Schneeschauer und Sonne: So wird das Wetter am Mittwoch in der Region Hannover

Hannover. Temperaturen zwischen minus 1 und 4 Grad: Auch am Donnerstag bleibt es winterlich frisch in der Region Hannover. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Bleibt es am Vormittag noch trocken, sollen am Nachmittag einige Schneeschauer über die Region ziehen.

Im Harz war es am Mittwoch nur in höheren Lagen weiß. Auch dort soll es am Donnerstag vereinzelte Schneeschauer geben.

Regenwahrscheinlichkeit: 60 Prozent

Sonnenstunden: 1

Von Redaktion