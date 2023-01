Es bleibt stürmisch am Freitag in der Region Hannover – dafür sorgt ein Doppel-Tief. Hier gibt es täglich die aktuelle Lage im Wetterbericht.

Sturm und Regen: So wird das Wetter am Freitag in der Region Hannover

Hannover. Eine ordentliche Brise bis hin zu Sturmböen und viel Regen beschert das Doppel-Tief „Egbert I“ und „Egbert II“ bis einschließlich Freitag den Menschen in Deutschland. Dabei sei es insbesondere im Norden und Westen stürmisch, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mit.

Im Harz seien sogar schwere Sturmböen möglich, auf dem Brocken sogar in Orkanstärke.

Laut Wetteronline könnte am Freitagmorgen bei Temperaturen von sieben bis acht Grad in Hannover sogar die Sonne scheinen. Gegen Mittag ziehen Wolken auf, aus denen es am Abend regnen soll. Am Vormittag ist der Wind böig bis 60 Kilometer pro Stunde. Am Nachmittag soll der Wind ein wenig abflauen.

Regenwahrscheinlichkeit: 60 Prozent

Sonnenstunden: 5

Auch am Wochenende geht es laut DWD turbulent weiter. Ein neues Sturmtief könnte sich am Samstagabend von den Britischen Inseln in Richtung Nordsee verlagern - dann könnte es erneut windig bis stürmisch werden.

Wie ist das Wetter in Niedersachsen aktuell?

Gibt es in Niedersachsen eine aktuelle Sturmwarnung?

