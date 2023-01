Es bleibt ungemütlich am Wochenende in der Region Hannover – dafür sorgen zwei Tiefdruckgebiete. Hier gibt es täglich die aktuelle Lage im Wetterbericht.

Sturm und Regen: So wird das Wetter am Wochenende in der Region Hannover

Hannover. Ausflüge dürften an diesem Wochenende in der Region Hannover buchstäblich ins Wasser fallen: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es in den kommenden Tagen ungemütlich und turbulent, während das Tief „Egbert I“ schauerartige Niederschläge mit sich bringt. Kurz danach sorgt sein Namens-Zwilling „Egbert II“ im Norden und Westen für Unruhe. Neben Schauern ist mit stürmischen Böen oder Sturmböen zu rechnen, an der Nordsee auch mit schweren Sturmböen, so die Meteorologen.

Vorhersage Sonnabend

Für die Region Hannover erwartet Wetteronline Temperaturen zwischen 5 und 9 Grad. Aus dichten Wolken fällt viel Regen.

Regenwahrscheinlichkeit: 90 Prozent

Sonnenstunden: 0

Vorhersage Sonntag

Am Vormittag teilweise bewölkt, die Temperaturen ziehen leicht an, nur noch 5 bis 6 Grad. Gegen Abend zieht Bewölkung auf.

Regenwahrscheinlichkeit: 40 Prozent

Sonnenstunden: 3

