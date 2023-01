﻿So stehen die Chancen auf Schnee in der Region Hannover

Ein Auto fährt bei Schneetreiben am frühen Dienstagmorgen über den Nienstädter Pass an der Grenze von Region Hannover und Landkreis Hameln-Pyrmont.

Die Temperaturen in der Region Hannover sind am Dienstag deutlich gesunken, in den kommenden Tagen soll es noch kälter werden. Vor allem über Nacht kann es auch glatt werden.

