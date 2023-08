In der Region Hannover kommen im Juli in den einzelnen Orten ganz unterschiedliche Regenmengen zusammen. Das steckt dahinter.

Hannover. Wie unterschiedlich die Regenmengen an einzelnen Orten sind, zeigen die Daten des Deutschen Wetterdienstes. Während die Meteorologen an der Station in Elze in der Wedemark 101 Liter pro Quadratmeter gemessen haben, sind es in Isernhagen an der Station Varrelheide nur knapp 30 Liter.