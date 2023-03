Wie lange bleibt der Schnee liegen?

Üppiger Schneefall hat in der Region nicht nur für Verkehrschaos am späten Freitagabend gesorgt – sondern bei Vielen auch die Hoffnung auf einen ausgedehnten Winterausflug am Wochenende geweckt. Doch wer die weiße Pracht genießen will, muss sich beeilen.

Hannover. Mehrere Zentimeter Schnee – viele Einwohner der Region Hannover dürften beim Aufwachen am Samstag kaum ihren Augen getraut haben. Zumindest dann, wenn ihnen das Verkehrschaos am späteren Freitagabend entgangen war: Regiobus hatte den Verkehr ab 22 Uhr vollständig eingestellt. Auch die Üstra-Busse fuhren seit etwa 22.30 Uhr nicht mehr. Etliche Unfälle auf den Straßen waren ebenfalls Folge des üppigen Schneefalls und einsetzender Glätte.

Seit Samstagmorgen läuft der ÖPNV wieder weitgehend reibungslos, und auch die Warnung vor Glätte des Deutschen Wetterdienstes (DWD) galt nur bis 9 Uhr. Denn schon seit dem Morgen steigen die Temperaturen zunehmend über Null – und der Schnee taut zusehends.

Lohnt ein Ausflug in den Schnee?

Alle, die angesichts der prachtvollen Schneedecke den Schlitten rausholen wollen oder einen anderen spontanen Winterausflug planen, sollten sich beeilen. Laut DWD steigen die Temperaturen in der Region Hannover am Samstag bereits mittags auf 3 Grad, im Laufe des Nachmittags gar auf bis zu 5 Grad. Es wird keinen weiteren Schneefall geben, so dass die dicke weiße Decke zwar noch eine Weile halten mag, aber aller Wahrscheinlichkeit nach nicht lange. Zumindest Regenfälle sind nicht in Aussicht, die bei derartigen Temperaturen eine noch so dicke Schneedecke in Minutenschnelle zum Schmelzen hätten bringen können,

Und am Sonntag?

Am Sonntag sinken die Chancen auf einen winterlichen Schneeausflug in der Nähe gegen Null. Laut DWD soll es sogar noch ein bisschen wärmer werden (bis zu 6 Grad), zudem wird es ungemütlicher: Niederschläge am Nachmittag dürften eher als Regen denn als Schnee vom Himmel fallen, und spätestens dann den letzten Rest der Schneemänner vom Samstag schmelzen lassen. Damit ist die kurze Stippvisite des Winters also auch schon wieder beendet, und wer einen Schneeausflug plant, muss dann schon wieder weiter fahren, etwa in den Harz.