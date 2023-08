Temperaturen steigen deutlich: Heute kehrt der Sommer in die Region Hannover zurück

Hannover. Die Sommerferien in Niedersachsen neigen sich langsam, aber sicher dem Ende zu – und nachdem sie zuletzt zumindest nach dem Geschmack vieler Menschen ihrem Namen nicht wirklich entsprochen haben, kehrt der Sommer nun in die Region Hannover zurück. Am Freitag, 11. August, können sich die Menschen auf Sonnenschein pur und steigende Temperaturen freuen.

Laut wetteronline.de wird es am späten Nachmittag und frühen Abend bis zu 27 Grad warm. Das Niederschlagsrisiko ist verschwindend gering, es weht lediglich ein leichter Wind aus Richtung Süd – und Wolken lassen sich nur selten am Himmel blicken. Nicht weniger als 13 Stunden Sonnenschein sind angekündigt. Wer das für einen Besuch am Badesee oder im Freibad nutzt: An den entsprechenden Sonnenschutz denken!

Sommerwetter in der Region Hannover am Freitag

So geht es allerdings nicht weiter, denn am Wochenende wird’s wechselhaft. Am Sonnabend ist es vor allem in der Nordwesthälfte Deutschlands wechselnd bis stark bewölkt mit schauerartigen Regenfällen und teils kräftigen Gewittern. Auch die Region Hannover könnte betroffen sein. Die Regenwahrscheinlichkeit steigt am Morgen und Vormittag deutlich auf 60 Prozent, ab Nachmittag besteht ein hohes Gewitterrisiko – bei immerhin noch bis zu 25 Grad im Verlauf des Tages.

Nachdem die Gewitter abgeklungen sind, ist für Sonntag wechselnde Bewölkung angekündigt, erneut bei 25 Grad und lediglich leichtem Wind. Die Regenwahrscheinlichkeit sinkt deutlich. Auch zu Beginn der neuen Woche drohen Gewitter, die Höchsttemperaturen bleiben aber deutlich über 20 Grad.

