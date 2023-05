Hannover-Wetter: Am Montagabend kommen wohl Gewitter und Regen

Hannover. Der zarte Anflug von Sommerwetter in der Region Hannover ist wohl nur von kurzer Dauer. Auf die warmen Temperaturen am Sonntag und auch Montag folgen wohl Gewitter und teils heftige Regenfälle in den Abendstunden. Zu dieser Prognose gelangt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmittag. Zunächst steigt das Thermometer auf bis zu 27 Grad Celsius, doch danach kann es bis Dienstagmorgen turbulent werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der DWD spricht momentan von sommerlichem Wetter bis in die Nachmittagsstunden, doch dann folgt voraussichtlich in ganz Niedersachsen eine „auflebende Schauer- und Gewitteraktivität“. Örtlich sei mit unwetterartigen starken Regenfällen zu rechnen. Eine erste Gewitterfront zog bereits am Montagmittag von Süd nach Nord über Wilhelmshaven und Bremerhaven hinweg, dort warnte der DWD vor Sturmböen und starken Regenfällen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter in der Stunde.

Nächtliche Gewitter: Temperatur sinkt deutlich

Eine klare Unwetterwarnung für die Region Hannover gibt es momentan allerdings noch nicht. Dennoch prognostiziert der DWD auch rund um die Landeshauptstadt ab dem Abend Gewitter und Regen, die Temperaturen sinken zudem auf nur noch 13 Grad Celsius am Dienstagmorgen. Auf dem Portal wetter.com ist darüber hinaus für die Nacht die Rede von mehr als sechs Litern pro Quadratmeter in der Stunde.

HAZ