﻿WGH errichtet Wohn- und Geschäftskomplex in Ricklingen

Ricklingen. Mit einem neuen Wohn- und Geschäftshaus gestaltet die Wohnungsgenossenschaft Herrenhausen (WGH) den südlichen Zugang zum Ricklinger Stadtweg um. Voraussichtlich Anfang 2025 soll der Komplex bezugsfertig sein. Er wird als markantes Objekt dem südlichen Eingang zur Geschäftsstraße ein neues Antlitz verleihen. Mehr als zehn Millionen Euro investiert die Genossenschaft in ihr Projekt. Für die WGH ist es das erste Bauvorhaben in dieser Größe im Stadtbezirk.

Energieeffizientes Haus mit begrüntem Dach

Keller und Tiefgaragen sind fertig; im Juni dieses Jahres begann das Unternehmen mit dem Hochbau. Mit der WBK Hannover und dem Architekturbüro Agsta sind zwei hannoversche Projektentwickler für die WGH im Zuge. Sie treiben den Neubau seit Ende vorigen Jahres voran. Vorgesehen ist ein energieeffizientes Haus mit begrüntem Dach, das ohne Einsatz fossiler Brennstoffe auskommen soll. Eine Photovoltaikanlage versorgt Aufzug, Treppenhausbeleuchtung und die ebenfalls vorgesehenen Luft-Wärmepumpen. In der Tiefgarage sind Stellflächen für Fahrräder und E-Autos geplant. Der Klinkerbau mit seiner dunkelroten Fassade wird auf drei Etagen Platz bieten für 22 Mietwohnungen.

So wird der Neubau voraussichtlich bis Anfang 2025 aussehen: Das neue Wohn- und Geschäftshaus der WGH am Ricklinger Stadtweg 3-5 © Quelle: WGH

Das Objekt wird sich vor allem an Mieter mit höheren Ansprüchen richten; geplant sind unter anderem Fußbodenheizung, hochwertige Ausstattung und edel ausgestattete Badezimmer. Die Miethöhe gibt das Unternehmen noch nicht bekannt. Mit Neubauvorhaben wie diesem verschafft sich die WGH unter anderem die Mittel, um auch in ihren großen Bestand an älteren Mietshäusern zu investieren, hieß es. Einen Bestand von rund 5300 Wohneinheiten verwaltet das Unternehmen genossenschaftlich; viele Häuser stehen im Norden und Westen Hannovers. In Ricklingen verfügt die WGH bislang nur über 113 Wohnungen.

Drei Geschäfte sind vorgesehen

Noch ist offen, wer die Gewerbeflächen im Erdgeschoss einmal betreiben wird. Bislang sind drei Geschäfte vorgesehen. Derzeit plant die WGH mit Bäcker, Blumengeschäft und einem Lebensmittelgeschäft. Das gut 1300 Quadratmeter große Grundstück am Ricklinger Stadtweg 3 bis 5 war zuvor jahrzehntelang mit einem flachen Pavillonkomplex bebaut. Mehrere Geschäfte beherbergte der Altbau bis zu seinem Abriss. Zwei alteingesessene Geschäfte – Bäcker und Blumengeschäft – bezogen noch im vorigen Jahr vorübergehend mobile Containereinheiten. „Aktuell befinden wir uns in Abstimmungen mit zukünftigen Mietern“, betonte eine Sprecherin der WGH. Es gebe noch unterschiedliche Nutzungskonzepte zu überdenken.

