﻿Wie die Zigeunersauce aus den Supermarktregalen verschwand – und was Hannover damit zu tun hat

Hannover. Regardo Rose und Leonhard Oehle haben viel einstecken müssen. Morddrohungen bekamen sie per Post und am Telefon. Unbekannte schmierten „Auschwitz war viel zu wenig“ an die Tür ihrer Vereinsräume in der Calenberger Neustadt. Im Internet brach ein Shitstorm über sie herein.

Das alles wegen einer Sauce. Rose und Oehle hatten 2013 gegen den Begriff Zigeunersauce gekämpft. Sie kritisierten, dass damit Sinti und Roma diskriminiert würden, und forderten Konzerne wie Knorr und Co. offiziell per Schreiben zur Umbenennung auf. Ein kleiner Verein aus Hannover gegen die Lebensmittelriesen und den wütenden Protest aus der Bevölkerung: Damals erschien das nahezu aussichtslos. Zehn Jahre später ist die Zigeunersauce jedoch tatsächlich aus den Supermarktregalen verschwunden.

Umbenennung Zigeunersauce „ein wichtiger Schritt“

Unilever machte mit seiner Marke Knorr 2020 den Anfang. Weitere Unternehmen wie Homann oder Kühne zogen später nach. Für Rose, selbst Sinto und vor zehn Jahren im mittlerweile krankheitsbedingt aufgelösten Verein Forum für Sinti und Roma aktiv, ein wichtiger Schritt. „Sinti und Roma wurden von den Nazis als Zigeuner ins Gas geschickt. Dass die Hersteller ihre Saucen unbenannt haben, ist ein wichtiger Schritt gegen Antiziganismus“, erklärt der 69-Jährige.

„Die Sache hatte Wirkung weit über Hannover hinaus“, erinnert sich Leonard Oehle. Deutschlandweit berichteten Medien. „Wir hatten sogar Reaktionen aus Schweden, Ungarn und Polen“, erzählt der 72-Jährige.

In der Kritik: 2013 forderten Anwältin Kerstin Rauls-Ndiaye (von links), Leonhard Oehle und Regardo Rose vom Forum für Sinti und Roma sowie Anwalt Dündar Kelloglu eine Umbenennung der Zigeunersauce. © Quelle: Frank Wilde (Archiv)

Zigeunerschnitzel verschwand aus Kantine der Stadt Hannover

Die Stadt Hannover verbannte kurz darauf das Zigeunerschnitzel aus ihrer Kantine. Auch einige Wirte zogen nach. Die großen Saucenhersteller ließ der Protest aus Hannover jedoch lange unbeeindruckt. Der Verband der Hersteller kulinarischer Lebensmittel erklärte in einer Stellungnahme, dass er in der Verwendung des Begriffes Zigeunersauce keine Diskriminierung sehe. Dieser sei seit mehr als 100 Jahren üblich. Er werde im Zusammenhang mit der Bezeichnung von Lebensmitteln „durchweg in einem positiven Sinn aufgenommen“, teilte der Verband mit.

Im Laufe der Jahre scheint sich diese Haltung jedoch gewandelt zu haben. 2020 begründete Unilever die Umbenennung bei Knorr damit, dass der Produktname „negativ interpretiert werden kann“. Heute stehen in den Supermärkten Paprikasaucen Seite an Seite in den Regalen.

Zehn Jahre später: Leonhard Oehle (von links), Regardo Rose und Dündar Kelloglu zeigen Paprikasaucen, die mittlerweile die Zigeunersauce in den Regalen der Supermärkte abgelöst haben. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Initiative aus Hannover hat „zum Nachdenken angeregt“

„Das Forum für Sinti und Roma hat 2013 eine wichtige Debatte angestoßen. Ich glaube, dass vielen dadurch erst bewusst geworden ist, dass sie sich unreflektiert rassistisch verhalten haben“, sagt der Anwalt Dündar Kelloglu, der den Verein im Kampf gegen die Saucenhersteller ehrenamtlich unterstützt hat.

„Das Wort ,Zigeuner’ war schon immer eine abwertende Fremdbezeichnung, die Sinti und Roma selbst gar nicht verwendet haben“, erklärt der 55-Jährige. Die Initiative aus Hannover habe „zum Nachdenken angeregt“. Zwar habe es Zeit gebraucht, bis die Debatte Wirkung gezeigt habe. „Ich bin mir aber sicher, dass heute überwiegend respektiert wird, dass man den Begriff ,Zigeuner’ nicht mehr verwendet“, so Kelloglu.

„Zigeuner“ bei vielen Älteren nicht aus dem Kopf zu bekommen

Regardo Rose glaubt jedoch, „dass man das gerade bei vielen älteren Menschen nicht mehr aus dem Kopf bekommt“. Dennoch sei die vor zehn Jahren gestartete Initiative „mindestens teilweise ein Erfolg gewesen“. Zudem sei die Sauce ja auch gar nicht abgeschafft worden, beruhigt er die Kritiker. „Sie hat jetzt nur einen anderen Namen“.

Sein nächstes Projekt ist nun die Errichtung eines Gedenksteines für die von den Nationalsozialisten ermordeten Sinti und Roma. Auf dem Opernplatz soll dieser stehen, in unmittelbarer Nähe des Mahnmals für die ermordeten Juden. „Das wäre ein wichtiges Zeichen“, sagt Rose. Auch diesmal will er hartnäckig bleiben.

