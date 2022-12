﻿„Ein ganz normales Leben“ – trotz oder gerade wegen des Heroins

Ein ganz normales Leben: Marco Schaper ist süchtig nach Heroin – kann aber dank des Diamorphinprogramms in Vollzeit in der Radstation am Hauptbahnhof arbeiten.

Wieder festen Boden unter den Füßen: Der suchtkranke Marco Schaper arbeitet in der Radstation am Hauptbahnhof.

Hannover. Marco Schaper lächelt. An guten Tagen schafft er bis zu 30 Fahrräder. Dann, wenn die Sonne scheint und nicht zu viel Dreck an den Drahteseln hängen bleibt. Kleinere Reparaturen erledigt er nebenbei. 30 Räder mal 10 Euro, das ist eine schöne Einnahme für die Radstation am Bahnhof. Sie, beziehungsweise deren Träger Step, das Netzwerk aus Sucht-, Jugend- und Eingliederungshilfen, zahlt Schapers Gehalt. Dafür kann man schon so einige Räder durch die Waschanlage ziehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass der 48-Jährige einen Vollzeitjob hat ist nicht selbstverständlich. In der Radstation begann er als Ein-Euro-Kraft, nach einem Jahr folgte die Festanstellung. Um den Job und überhaupt sein Leben normal bewältigen zu können, setzt sich Schaper jeden Tag eine Spritze mit Heroin, abends nimmt er den Suchtstoff in Tablettenform. Am arbeitsfreien Sonntag schluckt er nur Tabletten. Das alles ganz legal. Denn Menschen wie Marco Schaper erhalten im medizinischen Versorgungszentrum „Patrida“ in der Odeonstraße ihre notwendige Medizin namens Diamorphin. Umgangssprachlich Heroin.

Geregelter Tagesablauf für Süchtige

In der Radstation von Step arbeiten Menschen mit Drogenproblemen, „um sie zurück in einen geregelten Tagesablauf zu bringen“, wie Geschäftsführer Serdar Saris erklärt. Das hat bei Marco Schaper geklappt. Schaper ist weit davon entfernt, so zu wirken, als wäre er ein „Junkie“. Der abwertende Begriff – das englische „junk“ steht für Müll, Abfall – für Drogenabhängige. Gleich nebenan, vor dem Step-Druckraum mit Beratungsstelle und sauberem Spritzbesteck, stehen, sitzen und liegen jene Männer und Frauen, die man eher damit in Verbindung setzt. „Ich war nie auf der Szene“, stellt er klar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich war nie auf der Szene“: Marco Schaper arbeitet an einem Fahrrad. © Quelle: Katrin Kutter

Alkohol, Koks und Cannabis mag er nicht

Schaper arbeitete in seinem Job als Metallbauer, als er mit Mitte 20 „das Heroin für mich entdeckte“. „Alkohol, Koks und Cannabis haben mir nie etwas gegeben, aber das war sofort mein Stoff“, erzählt er. Anfangs raucht er ihn, später spritzt er. Etwa 300 Euro bezahlt er für die fünf Gramm, die er sich möglichst immer beim selben Dealer kauft. „Das reichte aber immer für eine Woche.“ Dass das Heroin gestreckt wird, muss er hinnehmen, wenn er „mein Genussmittel“ haben will. „Das wird mit allem gestreckt, was da ist: Rattengift, Mehl, Ziegelstaub“, sagt der 48-Jährige.

Die Droge finanziert er die meiste Zeit über mit seinem Gehalt, „ich habe ja ganz normal gearbeitet“. Irgendwann wird es finanziell aber eng, er dealt für den Eigenbedarf. Ins Gefängnis kommt er vor 13 Jahren nicht deswegen, „sondern wegen Schwarzfahrens, das gibt es auch nur in Hannover“, meint er. Gegen Wiederholungstäter ohne Fahrschein stellt die Üstra zusätzlich zu der erhobenen Geldstrafe auch eine Strafanzeige. Nach einem Jahr ist er wieder draußen, immer noch süchtig, nun aber ohne Job.

Er hat seine Wahl getroffen

„Man hat immer die Wahl, so etwas muss nicht sein“, sagt er auch mit Blick auf die Suchtkranken zwischen Radstation und Step-Druckraum. Er wählt das Substitutionsprogramm. Wie auch seine Freundin, die in der gleichen Situation ist. Gemeinsam leben sie in einer Wohnung in Ledeburg, zur Arbeit kommt er mit der Üstra – natürlich mit gültigem Fahrschein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir führen ein ganz normales Leben, haben unsere Jobs, einen Hund, fahren einmal jährlich in Urlaub“, sagt Schaper. In der Radstation begann er mit „einem Ein-Euro-Job“, schon seit einigen Jahren ist er Vollzeit dabei, verdient seinen eigenen Lebensmittelunterhalt. Ja, er fühle sich sehr wohl und ja, er würde auch wieder in seinem alten Beruf als Metallbauer arbeiten. „Doch welcher Arbeitgeber stellt einen ein, wenn man sich morgens um 10 Uhr eine Spritze setzt und um 16 Uhr diese Tablette einnimmt?“, fragt er. Und kennt die Antwort.

Ohne Heroin geht es aber nicht

Zufrieden macht ihn sein Leben dennoch. Das Diamorphin macht ihn ruhig, „ich rege mich über nichts groß auf“. Ohne geht es aber nicht. „Dann weiß ich nicht, was ich schon erledigt habe oder auch nicht.“ Würde es die Droge kontrolliert in der Apotheke geben, wäre zumindest das ganze Elend drumherum, also ein Großteil der Beschaffungskriminalität und -prostitution, nicht nötig. So lange es verboten sei, würde er eben zum Arzt in die Diamorphin-Ambulanz gehen. „Das ist schon eine gute Einrichtung, so kann ich ein normales Leben führen.“