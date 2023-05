﻿Wie ein Wohnwagen das Leben dieser Familie aus Hannover veränderte

Kira Ferdönmez aus Hannover ist seit der Geburt schwerstbehindert. Ein gemeinsamer Urlaub war für die Familie immer eine Herausforderung, verbunden mit vielen Sorgen und Ängsten. Bis die Aktion Kindertraum ihr einen Wunsch erfüllte.

Hannover. Einfach mal im Urlaub die gemeinsame Zeit genießen und dem Alltag entfliehen – das ist für manche Familie einfacher als für andere. Für Hannah Ferdönmez aus Hannover war die Aussicht auf eine Reise mit ihren Eltern und ihrer drei Jahre älteren Schwester früher mit Sorgen und Ängsten verbunden. Denn ihre Schwester Kira ist aufgrund einer komplexen Hirnfehlbildung seit der Geburt mehrfach schwerstbehindert. Die Eingewöhnung an fremden Orten fällt ihr schwer. Die Aufregung kann Krampfanfälle auslösen, und so war zum Beginn eines gemeinsamen Familienurlaubs an Entspannung in der Regel nicht zu denken.