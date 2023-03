Die CDU sieht Fußgänger auf dem Weg in Norddeutschlands zweitgrößte Filiale des Discounters nicht ausreichend geschützt. Jetzt will die Stadt die Lage prüfen.

Misburg. Seit seiner Eröffnung zieht der Mega-Aldi-Markt in Misburg zahlreiche Besucherinnen und Besucher zum Einkaufen an. Die CDU-Fraktion äußerte im Bezirksrat nun die Sorge, dass Fußgänger auf dem Weg in Norddeutschlands zweitgrößte Filiale des Discounters nicht ausreichend geschützt würden. So sei es nur eine Frage der Zeit, bis jemand, der die Straße Am Seelberg zu Fuß überquert, mit einem Radfahrenden kollidiert. Wie könnten Fußgänger die Straße Am Seelberg also sicherer überqueren, fragte die CDU im Rat.