﻿Wie Kitas zum Muttertag auf unterschiedliche Familienmodelle eingehen

Hannover. Die Tage und Wochen vor Muttertag und Himmelfahrt, dem inoffiziellen Vatertag, sind in Kindertagesstätten vielfach Basteltage. Unter Anleitung der Erzieherinnen und Erzieher fertigen Kinder kleine Geschenke für ihre Eltern, doch seit dieser Woche steht eine Frage im Raum: Sind solche Basteleien zeitgemäß und zumutbar? Oder bringen sie vielleicht Kinder in Nöte, deren Familie nicht dem klassischen Bild entspricht?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ausgelöst hat die Diskussion eine Kita in Hessen, die Basteleien zum Muttertag und Vatertag mit Verweis auf Diversitätsgründen abgeschafft hat. Die Konstellation Vater, Mutter, Kind(er) sei „nicht mehr die Norm in heutigen Familien“, heißt es in einem Schreiben, in dem die Kita-Leitung die Entscheidung begründet. „In der heutigen Zeit, in der die Diversität einen immer höheren Stellenwert erhält, möchten wir diese vorleben und keinen Menschen ausschließen.“

Der ehemalige Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, hatte die Kita auf Twitter kritisiert und damit selbst deutliche Kritik auf sich gezogen. Kuban hatte die Kita namentlich genannt, als Folge sind die Erzieher heftigen verbalen Angriffen auch von Rechtsradikalen ausgesetzt.

Basteln zum Muttertag ist freiwillig

Tatsächlich seien solche Aktionen für Kinder unter Umständen nicht leicht, besonders, wenn ein Elternteil nicht mehr lebe, bestätigt Melanie Cizek-Skriboleit, Leiterin des Familienzentrums St. Maximilian Kolbe in Mühlenberg. In Hannover lassen die Kita-Träger ihren Einrichtungen freie Hand, wie sie mit dem Thema umgehen. Das Herstellen von Geschenken grundsätzlich kippen wollen die Kitas in der Regel nicht. Allerdings betonen die Kita-Fachberaterinnen übereinstimmend, dass das Basteln zum Muttertag und Vatertag heutzutage ein Angebot von mehreren sei, bei dem Kinder freiwillig mitmachten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Keine Verpflichtung: Die Kinder entscheiden, ob sie beim Basteln mitmachen. © Quelle: Katrin Kutter

„Wir orientieren uns an dem, was die Kinder gerade brauchen. Manche haben großen Bewegungsdrang und bauen vielleicht gerade draußen was Tolles aus Holz. Das ist genauso wertvoll wie ein gebasteltes Geschenk. Und das erklären wir den Eltern dann auch so“, berichtet Andrea Wolf, stellvertretende pädagogische Leitung der Kitas im Stadtkirchenverband Hannover.

Dennoch: Viele Kinder stellen für ihre Eltern weiterhin Geschenke in der Kita her, wenn Muttertag und Vatertag näherrücken. Dass die Kinder in Familien mit ganz unterschiedlichen Personenkonstellationen leben, sollte dabei nicht zum Problem werden.

Dank an Mütter, Väter und andere

„Im Vordergrund steht bei uns der Gedanke, dass wir Danke sagen für die alltäglichen Dinge, die Eltern machen, wie das Wäschewaschen und das Frühstücksbrot jeden Tag. Es geht um Wertschätzung und auch die Freude, jemanden zu beschenken“, sagt Caritas-Einrichtungsleiterin Cizek-Skriboleit. Im Familienzentrum St. Maximilian Kolbe gehen rund 120 Familien ein und aus. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es selbstverständlich, dass beide Elternteile zum Muttertag und Vatertag selbst gemachte Geschenke bekommen – wenn die Kinder dies wollten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Will alle Familien einbeziehen: Melanie Cizek-Skriboleit, Leiterin des Familienzentrums Maximilian Kolbe. © Quelle: Katrin Kutter

Dass Kinder mit einem Elternteil leben, in Patchwork-Konstellationen oder Regenbogenfamilien, gehört im Familienzentrum St. Maximilian Kolbe zum Alltag. „Wir denken Familien mit anderen Lebensmodellen mit“, sagt Cizek-Skriboleit.

Die Kinder kämen nicht in Verlegenheit, wenn sie etwa zwei Mütter oder zwei Väter hätten, sagt die 44-Jährige. In diesem Fall könnten sie ebenfalls für beide Elternteile basteln, wenn sie das wollen.

Lesen Sie auch

„Schwieriger ist es, wenn Mutter oder Vater fehlen, besonders wenn sie bereits gestorben sind“, berichtet die Kita-Leiterin. Die Erzieherinnen und Erzieher kennen die Familien und behalten im Auge, ob ein Kind sich bei Anlässen wie dem Muttertag oder Vatertag deshalb unwohl fühlt. „Wenn das Kind darüber reden will, sind sensible Gespräche wichtig.“ Und manchmal will das Kind dann etwas basteln, das es zum Grab mitnimmt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn Kinder mit einem Elternteil leben, versuchen die Erzieherinnen zu erkunden, ob es da andere Menschen im Alltag gibt, bei denen das Kind sich bedanken möchte. Doch auch Kinder mit zwei Eltern bastelten durchaus gerne mal Geschenke für andere vertraute Personen – zum Beispiel für die Tagesmutter oder den Großvater.