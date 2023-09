﻿Wie Hannovers SPD mit Onays Innenstadtkonzept hadert

Hannover. Schroff abgelehnt hat Hannovers CDU den vom Grünen-Oberbürgermeister Belit Onay vorgestellten Entwurf für das Innenstadt-Mobilitätskonzept. Das bringt kaum jemanden zum Staunen, denn das ist die Rolle der Ratsopposition. Was aber wundert: Während es vom Autoverband ADAC und sogar aus der Rats-FDP trotz Detailskepsis wohlwollende Zustimmung zu dem Konzept gab, kam ausgerechnet vom Ratsmehrheitspartner SPD eine wortgewaltige Distanzierung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und den Genossen geht es nicht um Details, sondern ums große Ganze. Das Innenstadtkonzept der Stadtspitze habe „aktuell keine politische Mehrheit im Stadtrat“, drohte SPD-Parteichef Adis Ahmetovic in einer eigens einberufenen Pressekonferenz. Es gebe „einigen Verbesserungsbedarf“, heißt es dazu in einer schriftlichen Mitteilung. Unter anderem zweifele die SPD an „der Verhältnismäßigkeit, der Beteiligung aller Akteure sowie der Umsetzbarkeit“.

SPD distanziert sich vom Innenstadtkonzept

Vernichtender kann ein Urteil eigentlich kaum ausfallen. „Ich war etwas irritiert“, sagt Grünen-Ratsfraktionschef Daniel Gardemin rückblickend. Denn: „Eigentlich waren alle Details lange Zeit vorher besprochen.“ Aus irgendeinem Grund aber erinnerte sich die SPD plötzlich nicht mehr daran.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tatsächlich ist der Entwurf für den Mobilitätsplan nur ein Baustein des Innenstadtstadtkonzepts, an dem Politik und Verwaltung seit Jahren arbeiten. Es hat etliche Diskussionen gegeben in der Öffentlichkeit und in Gremien, Beteiligungsrunden und Experimentierräumen. Einige wesentliche Bausteine des aktuellen Konzeptentwurfs gehen sogar explizit auch auf SPD-Ideen zurück: die Stärkung des Fußgängerverkehrs in der Innenstadt etwa. Auch zu dem Vorhaben, Durchgangsverkehr zu unterbinden und durch ein Taschensystem der Ein- und Ausfahrten zu ersetzen, gibt es SPD-Entwürfe aus den Vorjahren.

Kritik an Einzelpunkten

Und so arbeitet sich die Kritik der Genossen an seltsamen Einzelpunkten ab. „Im Konzept von OB Onay steht nicht, dass die Erreichbarkeit sozialer Einrichtungen gewährt bleiben muss. Das ist für uns aber ein wichtiger Baustein“, sagt etwa Ahmetovic. Tatsächlich gehört aber zum Innenstadtkonzept, dass Zielverkehr zu jedem Gebäude in der Stadt möglich bleibt – unterbunden werden soll nur eben der Durchgangsverkehr über Schleichwege durch die Stadt. Anderes Beispiel: Die SPD fordert „eine gleichbleibende Vorrangschaltung“ für Busse und Bahnen. Bislang aber hat niemand etwas anderes behauptet. Im Gegenteil: Das Konzept soll perspektivisch mehr Parkplätze für Menschen mit Bewegungseinschränkung vorsehen und mehr Raum für öffentlichen Nahverkehr.

„Im Konzept von OB Onay steht nicht, dass die Erreichbarkeit sozialer Einrichtungen gewährt bleiben muss“: Adis Ahmetovic, SPD-Parteichef in Hannover, kritisiert das Innenstadtkonzept. © Quelle: Katrin Kutter

Andere Kritikpunkte sind durchaus nachvollziehbar. „Wenn ich Politik mache, dann muss ich transparent sagen, was geplante Projekte kosten – ob es 100, 200 oder 300 Millionen Euro sind“, bemängelt Ahmetovic das Fehlen jeglicher Kostenrechnungen im Mobilitätskonzept. Im Übrigen wirft er Onay vor, dass dieser zum falschen Zeitpunkt an die Öffentlichkeit gehe. Die kürzlich eröffnete Schmiedestraße etwa sehe, weil die Bäume während der trockenen Sommermonate noch nicht gepflanzt wurden, mit ihrem Pflaster aus „wie eine Steinwüste“.

„Mit solchen Bildern sollten wir die moderne Innenstadt nicht präsentieren“, kritisiert Ahmetovic die Öffentlichkeitsarbeit des Grünen-OB. Auch hier aber gibt es sehr unterschiedliche Sichtweisen innerhalb der SPD. Denn manch einer möchte die schönen Bilder eigentlich lieber für die eigene Partei reklamieren. „Bevor jetzt Legendenbildung hinsichtlich der Schmiedestraße als Meilenstein der Mobilitätswende und Innenstadtbelebung betrieben wird“, schreibt der einflussreiche Bürgermeister Thomas Hermann (SPD) an die Redaktion: Diese Straße sei „vor über zehn Jahren“ konzipiert worden. Subtext: Sie ist kein Werk des Grünen-OB.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach dem Umbau: So könnte die Schillerstraße (aus Blickrichtung Hauptbahnhof) nach dem Umbau der Innenstadt Hannovers aussehen. © Quelle: Willner (Computersimulation)

Die Kritik wirkt wie der mühsame Spagat, einerseits Urheber progressiver Veränderungen sein zu wollen, andererseits aber öffentlich als Kritiker auftreten zu wollen, um sich von den Grünen zu distanzieren. Für dieses Ziel wurden in den vergangenen Wochen viele Hintergrundgespräche geführt. So gab es bereits etliche Tage vor Veröffentlichung des Innenstadtkonzepts Anrufe hochrangiger SPD-Leute in der Redaktion mit dem Hinweis, man werde diesen Entwurf in der vorgelegten Form nicht mittragen und dem Oberbürgermeister die Gefolgschaft verwehren. Seltsam nur: Als ein Grund für die Ablehnung muss jetzt herhalten, dass man das Konzept angeblich bis wenige Stunden vor Veröffentlichung gar nicht kannte.

Von Details nichts gewusst?

Natürlich sei im Grundsatz klar gewesen, dass die Stadtspitze wie vom Rat beschlossen an einem Entwurf für das Mobilitätskonzept arbeite, sagt Ahmetovic. Von vielen wichtigen Details aber habe die SPD nichts gewusst, etwa, Tempo 20 auf Innenstadtstraßen einzuführen und Autos in die Parkhäuser zu schicken, indem man nahezu alle öffentlichen Parkflächen am Straßenrand entwidmet.

Nur „einmal kurz vorher eingebunden“? Lars Kelich, SPD-Ratsfraktionschef, will die Details des Konzepts bis unmittelbar vor Veröffentlichung nicht gekannt haben. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dazu aber gibt es sehr konträre Darstellungen. Nach Informationen dieser Zeitung hat die Stadtspitze dem SPD-Ratsfraktionschef Lars Kelich das Konzept mindestens zweimal intensiv vorgestellt. Der dementiert hart. Er sei nur „einmal kurz vorher eingebunden“ gewesen, und das auch nicht sonderlich ausführlich. Bei diesem einen Mal habe er zwar die Folienpräsentation gezeigt bekommen, aber eher im Schnelldurchlauf. „Die Intervention in der Innenstadt ist sehr umfangreich“, sagt er: „Da reicht es nicht, sich einmal kurz drüberzubeugen.“

Ausführliche Präsentation

Einmal kurz drüberbeugen? Am 8. September, also mehr als zehn Tage vor der öffentlichen Vorstellung der Pläne, hat es eine mindestens anderthalbstündige Präsentation sämtlicher Folien vor den Ratsfraktionschefs von SPD und Grünen gegeben, gehalten von Oberbürgermeister Onay (Grüne) und Stadtbaurat Thomas Vielhaber (SPD). Das bestätigt Grünen-Ratsherr Gardemin auf Anfrage. Und er sagt: „Bei dem Termin hat Lars Kelich die Folien bereits gekannt.“ Es sei mehrfach Thema gewesen, das sie ihm schon vorher im Einzelgespräch vorgestellt worden seien.

Das Innenstadtkonzept 2035: Die Stadt will den Ziel- und Quellverkehr stärken und den Durchgangsverkehr durch Schleichstraßen in der Innenstadt unterbinden. Die roten Punkte deuten Orte für mögliche Unterbrechungen an – wie sie wo genau angeordnet werden, das soll in den kommenden Jahren anhand von Einzelfällen entschieden werden. © Quelle: Bureau Bordeaux

Und so mehrt sich das Gefühl, dass es im Kern mehr darum geht, Distanz zu den Grünen zu zeigen, als konkret Lösungen für die Innenstadt zu suchen. Neuestes Geraune, das gezielt gestreut wird: Es sei fraglich, ob der Oberbürgermeister überhaupt das Recht habe, auf Reklamewänden bunte Bilder von künftigen Straßen in der Innenstadt zu zeigen, bevor diese vom Rat beschlossen seien. Nur: Das Innenstadtkonzept mit vielen dieser bunten Bilder wurde bereits im Vorjahr vom Rat beschlossen, auch mit Stimmen der SPD.

Absetzbewegung der SPD

Konflikte zwischen Mehrheitsparteien sind nicht ungewöhnlich. So wie in der Berliner Ampel ein stetes Gerangel herrscht, weil jeden die Sorge umtreibt, das eigene Profil zu verlieren, hat es auch in der langjährigen rot-grünen Rathausmehrheit immer mal wieder gehakelt. Die Absetzbewegung bei der SPD aber wird immer deutlicher spürbar. Ob es beim anfänglichen Streit um die Öffnung des Bruchmeisteramts für Frauen war oder zuletzt bei der Debatte um sogenannte Superblocks: Stets geht es um den Versuch, lautstark Punkte bei denen zu sammeln, die mit Modernisierungen fremdeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

2026 ist Oberbürgermeisterwahl. Die SPD will die Schmach, den wichtige Posten an den einstigen kleinen Partner verloren zu haben, nicht wiederholen. Wenn das aber dazu führt, dass sie sich in den verbleibenden Jahren in Opposition übt, könnte das zur Lähmung in Hannover führen.

HAZ