﻿„Es gibt kein Zurück mehr“: Wie junge Iraner in Hannover protestieren

Die 22-jährige Mahsa Amiri kam in Gewahrsam der Sittenpolizei im September ums Leben – seitdem gibt es im Iran Demonstrationen. Und seitdem geht auch eine Gruppe Exil-Iraner und -Iranerinnen in Hannover auf die Straße: jeden Sonnabend begleitet von vielen hundert Teilnehmern. Diese Zeitung hat die Aktivisten in einem Lindener Atelier besucht, das ihnen als Werkstätte dient.

Hannover. Ein Atelier im Stadtteil Linden, großer Raum, weiße Wände, Staffeleien. Dazu gebrauchte Pinsel in Einmachgläsern und ein paar großflächige, abstrakte Bilder auf dem Boden. Eine Bierzeltgarnitur und weiße Plastikstühle stehen auch noch im Raum herum. Es riecht nach frischer Farbe. Der Geruch kommt vom Besprühen der Spruchbänder. Daran arbeiten ein paar Mitglieder der Gruppe „Hannover for Iran“, die sich dort quasi als Untermieter im Lindener Atelier, zwischen Staffelei und Pinsel, treffen. Am Ende sind es sechs, sieben Plakate, die sie entworfen haben. Darunter eines, das die Rückenansicht einer Frau zeigt. Sie ist dabei, ihr geknotetes, langes Haar zu öffnen – ein Symbol der Weiblichkeit und des Aufbegehrens. Im Iran herrscht noch immer Kopftuchpflicht für Frauen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was dort im Atelier hergestellt wird, ist ein wesentlicher Bestandteil der Sonnabend-Demonstrationen, mit denen „Hannover for Iran“ jede Woche gegen das Unrecht in ihrem Heimatland aufmerksam macht. Viele Sympathisanten, auch Gruppierungen wie die „Omas gegen Rechts“, schließen sich an. Die Protestaktionen in Hannovers Innenstadt erreichen auch deshalb oft eine vierstellige Teilnehmerzahl. „Manchmal sind wir am Ende mehr Teilnehmer als beim Start, weil sich uns einige Hannoveraner während des Demozugs angeschlossen haben“, berichtet Soschia, die Sprecherin der Gruppe. Die besteht aktuell aus rund einem Dutzend Mitglieder, darunter vor allem junge Frauen. Aber auch Männer um die 30 machen mit. Die Gruppe bezeichnet sich als Aktivisten. Ihr Anliegen sei politisch motiviert, sagen sie.

„Sind Schallverstärker gegen das islamstische Regime“

Die Notwendigkeit für ihr Tun ist unumstritten: Seit Mitte September vergangenen Jahres geht die Führung der islamischen Republik mit Massenverhaftungen und Todesurteilen brutal gegen Demonstranten vor, die landesweit gegen die Regierung protestieren. Nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten im Iran wurden mindestens 520 Demonstranten und Demonstrantinnen getötet und mehr als 19.300 festgenommen. Mehrere Menschen wurden bereits hingerichtet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auslöser für die Proteste war das Vorgehen der Sittenpolizei. Mitte September verhafteten die islamischen Sittenwächter die 22-jährige Mahsa Amini, weil unter ihrem Kopftuch angeblich Haarsträhnen zu sehen waren. Amini starb wenige Tage später in Gewahrsam der Sittenpolizei. Seither gehen die Menschen auf die Straße, auch in Hannover.

Sehen sich als Schallverstärker der Demonstrationen in ihrem Heimatland: Die Gruppe „Hannover for Iran“ geht seit September 2022 wöchentlich in Hannovers Innenstadt auf die Straße, um ihre protestierenden Landsleute zu unterstützen. © Quelle: Tobias Woelki

„Hannover for Iran“ hat sich nur wenige Tage nach Bekanntwerden dieser Greueltat formiert. „Die iranische Bevölkerung braucht unsere Solidarität und unseren Zusammenhalt“, sagt Mona A.. Die Menschen im Iran, die demonstrieren und Informationen, Bilder und Videos von den Protesten in den sozialen Medien teilen, würden sich in Lebensgefahr begeben. „Wir sind ihre Stimme“, sagt die junge Frau. Sie betont: „Wir fordern nichts, wir sind ein Schallverstärker dieser Demonstrationen gegen das islamistische Regime.“ Neben den Sonnabend-Demos organisiert die Gruppe Gesprächsrunden. Die Bürgermeister Thomas Hermann (SPD) und Monica Plate (Grüne) haben bereits daran teilgenommen. Die nächste Runde ist in Vorbereitung.

Bespitzelt der Iran die Arbeit der Gruppe in Hannover?

Gefunden hat sich die Gruppe aus der iranischen Gemeinschaft heraus, die seit Langem in Hannover lebt. Seit mehr als 40 Jahren herrschen die Mullahs, die schiitischen Geistlichen, im Iran, viele Iraner sind vor diesem Regime ins Ausland geflohen. Und obwohl die Aktivisten von „Hannover for Iran“ sicher in der Landeshauptstadt leben, müssen auch sie auf der Hut sein. Es sei sehr wahrscheinlich, berichtet Ananita, dass Spitzel des Regimes ihre Arbeit beobachten und melden würden.

Bei den Demonstrationen am Sonnabend wurde bereits ein mutmaßlicher Spitzel gesichtet. Der Mann mit iranischen Wurzeln soll Fotos von Teilnehmenden angefertigt haben. Die Exil-Iranerinnen und Iraner sorgen sich, dass die Bilder an die iranische Regierung weitergeleitet werden. Der iranische Journalist Omid Rezaee hält das für „durchaus möglich“. Vor diesem Hintergrund wollen die Aktivisten ihren vollständigen Namen lieber nicht nennen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Im Iran lehnen sich vor allem die Frauen der jungen Generation gegen die religiöse Bevormundung durch den Staat auf, wenngleich auch Männer die Proteste unterstützen. „Hannover for Iran“ war von Anfang an geschlechtlich paritätisch besetzt. „Die Frauen im Iran sind zwar Treiberinnen des Aufbegehens. Aber auch wir Männer wollen keine Zwangsheiraten. Ebenso bin ich gegen den Kopftuchzwang und gegen die Unterdrückung von Menschen generell“, sagt Nils. „Freiheit und Demokratie, das schließt die Gleichberechtigung der Frauen ein“, ergänzt Mani. Es seien barbarische Gesetze. Um sie abzuschaffen, müsse das islamistische Regime weg.

„Alle wollen, dass das Regime verschwindet“

Was macht die Gruppe optimistisch, dass die Proteste diesmal erfolgreich enden – im Vergleich zu den vielen gescheiterten Demos und dem vergeblichen Aufbegehren in den Jahrzehnten davor? „Diesmal machen alle Gesellschaftsschichten mit. Der ,Point of no return’ ist erreicht. Es gibt kein Zurück mehr“, sagt Nils. „Die Geistlichkeit spielt im Leben der jungen Generation keine Rolle mehr. Ob und wie sich die Geistlichkeit zu Fragen des Alltags äußert, interessiert die meisten nicht mehr. Auch das ist neu“, sagt Ina. „Alle wollen, dass das Regime verschwindet.“