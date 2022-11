Sehbehinderte erspürt kleinste Tumore in der Brust

Blinde und sehbehinderte Frauen werden in Berlin zu medizinisch taktilen Untersucherinnen (MTU) ausgebildet. Diese können kleinste Brustkrebstumore ertasten, also möglichst, bevor sie zu streuen beginnen. Eine der MTU ist die sehbehinderte Martina Wolter aus Nienburg, die auch in hannoverschen Frauenarztpraxen arbeitet.