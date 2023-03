Uwe Dörpmund-Bosak legt sich mit dem E-Scooter-Anbieter „Tier“ an: Der 68-jährige Sarstedter war in Hannover zwei Jahre und drei Monate als Zeitarbeiter für das Startup tätig – und wurde dann von heute auf morgen gefeuert. Nun fordert er noch Gehalt und Urlaub und hat das Unternehmen verklagt.

Hannover. Uwe Dörpmund-Bosak (68) hat in Hannover zwei Jahre und drei Monate für den E-Scooter Anbieter „Tier“ gearbeitet – und erhebt schwere Vorwürfe gegen das Unternehmen. Der 68-Jährige sagt, dass das Startup ihm trotz Zusage keinen neuen Zeitvertrag gegeben habe sowie ihm seit Monaten einen Teil seines letzten Gehalts und bezahlten Urlaub schulde. Den bundesweiten Streiktag am Montag nutzte die Gewerkschaft Freie Arbeiter*innen-Union (FAU), um mit einer Protestaktion vor dem „Tier“-Lager in Anderten auf den Fall von Dörpmund-Bosak aufmerksam zu machen.