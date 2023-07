﻿Wie sieht die Kita der Zukunft aus? Interview mit Bildungsforscher Wassilios Fthenakis

Interview. Herr Fthenakis: Die Kinder von heute werden im Jahr 2040 erwachsen sein. Wie muss die Kita der Zukunft aussehen, damit sie gut auf dieses Leben vorbereitet sind?

Um Kinder wirklich gut auf die Zukunft vorzubereiten, muss man im Grunde das ganze Bildungssystem reformieren, von der Kita über die Schule bis zur Uni. Die Kita allein kann gar nicht leisten, was dann gefordert sein wird. Aber sie ist extrem wichtig. Die frühkindliche Bildung, das wissen wir aus vielen Studien, ist das Fundament für unsere gesamte Bildungskarriere. Sie bietet die Chance, kindliche Kompetenzen früh zu stärken, vor allem die sogenannten Zukunftskompetenzen.

„Künftig wird man im Leben mehrere Berufe ausüben müssen“

Was wird 2040 so grundlegend anders sein, dass eine so grundlegende Reform notwendig ist?

Die meisten Menschen werden künftig in ihrem Leben vermutlich mehrere Berufe ausüben. Der Wandel an sich, nicht der Erwerb von Fakten, muss deshalb im Mittelpunkt der Bildung stehen. Man merkt schon heute, wie schnelllebig Wissen ist. Im Bereich neue Technologien wissen die Kinder in Kita und Grundschule oft viel mehr als ihre Lehrer oder die Fachkraft in der Kita. Kinder nutzen Smartphone-Apps, bevor sie ihre Schnürsenkel binden. Das Wissen, das man vor zwei Jahren erworben hat, wird in Zukunft nicht mehr so wichtig sein. Viel wichtiger ist, dass man sein Wissen nicht mit einem naiven, sondern auch mit einem skeptischen Blick betrachten kann. Und vor allem, jene Kompetenzen erwirbt, die es dem Kind ermöglichen, seine Welt zu gestalten und mitzuverantworten. Dazu zählen Neugierde, kritisches Denken, Emotionen, Kreativität, Dialogfähigkeit, um nur einiges anzudeuten.

Welche Bedeutung hat dabei die frühkindliche Bildung?

Der vorschulische Bereich erfährt dadurch eine Neubewertung, auch international. Er gewinnt noch mehr an Gewicht. Denn genau diese Kompetenzen werden schon sehr früh entwickelt.

„Frühkindliche Bildung ist das Fundament jeder Bildungskarriere“

Inwiefern?

Kinder sind schon ab dem Ende ihres ersten Lebensjahres fähig, erste Experimente zu starten. Sie testen, ob ein Objekt stabil ist oder nicht. Sie können Addition und Subtraktion verstehen. Spätestens mit Beginn des zweiten Lebensjahres können sie die Welt aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Das ist eine Voraussetzung dafür, dass man komplexe Bildungsprozesse organisieren kann. Dazu ist das Selbstkonzept eines Kindes schon mit fünf Jahren enorm stabil. Dasselbe gilt für die kommunikative, die emotionale Kompetenz. Die Erkenntnis von der Bedeutung der frühkindlichen Bildung scheint sich in der Politik aber noch nicht wirklich durchgesetzt zu haben. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels steht oft das Sicherstellen von Betreuungszeiten im Vordergrund. Abstriche bei der Qualität der frühkindlichen Bildung werden hingenommen.

Müsste die Politik aus Ihrer Sicht also auch in Zeiten des Fachkräftemangels eher noch mehr in Qualität investieren, auch wenn dafür viel Geld in die Hand genommen werden müsste?

Es ist x-fach in Studien belegt, dass die frühkindliche Bildung ein zentraler Baustein für jeden Bildungsweg ist. Es ist gar keine Frage, dass Investitionen dort sich vielfach auszahlen und dass Deutschland investieren muss, um im internationalen Vergleich nicht entscheidend zurückzufallen. Neurowissenschaftlich gesehen liegt bei der Entwicklung des Gehirns der Schwerpunkt in den ersten fünf Jahren. Mit dem elften Lebensjahr ist der Erwerb der Kompetenzen, die wir in Zukunft brauchen, weitgehend abgeschlossen. Das muss in den Bildungskonzepten in Deutschland endlich berücksichtigt werden.

„Bildungspläne der Kitas wurden seit 20 Jahren nicht reformiert“

Dennoch: Wenn man die politischen Debatten der vergangenen Monate verfolgt, hat man nicht den Eindruck, dass die frühkindliche Bildung ganz oben auf dem Zettel steht. Warum ist das so?

Das hat zunächst einfach geschichtliche Gründe. Unser Konzept von Bildung hat sich sozusagen von oben nach unten entwickelt. Erst kamen die Unis, dann die Schulen, dann erst die Kitas. Man kann das auch daran sehen, dass wir erst seit 2003 Bildungspläne für die Kitas haben. Diese müssten gerade mit Blick auf 2040 dringend reformiert werden. Das ist bislang nicht geschehen.

Was stünde bei so einer Reform ganz oben auf Ihrer Liste?

Ich halte die Gestaltung von Bildungsprozessen zentral wichtig. Digitalisierung kann dazu helfen. Nun sind Eltern häufig gar nicht so begeistert, wenn sie hören, dass die digitale Welt auch noch in die Kita Einzug hält. Sie haben es schon zu Hause schwer genug, ihre Kinder von Handys und Computerbildschirmen fernzuhalten. Eltern müssen aber ehrlich zu sich sein. Glauben sie etwa, Kinder bekommen nicht mit, welche enorme Rolle die digitale Welt in ihrem Leben spielt? Wie häufig sind sie selbst mit dem Handy befasst oder sitzen am Bildschirm? Wie würden sie reagieren, wenn sie darauf verzichten müssen? Kinder merken das, ihre Eltern sind ihre wichtigsten Vorbilder. Dieser Umgang mit modernen Medien ist überhaupt nicht zu kritisieren. Er muss nur endlich Eingang in die Bildungspläne unserer Kitas finden.

„Wie würden Eltern reagieren, wenn man sie von Handys fernhielte?“

Wie kann man sich das vorstellen?

Sie können heute mit dem Internet so viel zusätzliche Lernangebote in die Kita bringen. Kinder können Informationen erhalten, die für sie über die Sinnesorgane sonst gar nicht zugänglich wären. Was passiert, wenn ein Vulkan ausbricht, wie sieht es unter der Oberfläche eines Sees aus? All das könnte mit neuen Technologien in die Bildungsprozesse der Kinder einbezogen werden. Ich empfehle für jeden Gruppenraum ein „Fenster zur Welt“, einen Screen, mit dem die Fachkraft auch die Begegnung mit solchen Lerninhalten ermöglicht. Kinder verfügen schon ab dem zweiten Lebensjahr über digitale Kompetenzen. Sie zu nutzen macht eine moderne Bildung aus.

Das ist Prof. Wassilios Fthenakis Wassilios Emmanuel Fthenakis (geboren am 2. November 1937 in Kilkis) war seit 1975 dreißig Jahre lang Direktor des Staatsinstituts für Frühpädagogik in München. 1987 bis 2002 war er zudem Professor für angewandte Entwicklungspsychologie und Familienforschung an der Universität Augsburg und seit 2002 ordentlicher Professor für Entwicklungspsychologie und Anthropologie an der Freien Universität Bozen. Fthenakis war seit 2006 zudem Präsident des Didacta Verbands – Verband der Bildungswirtschaft seit 2019 ist er dort Ehrenpräsident. Fthenakis trat zuletzt Ende Juni 2023 in Hannover bei einem großen Kita-Fachkongress der Diakonie in Niedersachsen im Kongresszentrum auf. Dieser richtete sich an Kitas in der hannoverschen Landeskirche, der größten evangelischen Landeskirche in Deutschland. Auf deren Gebiet gibt es 702 Kitas mit insgesamt rund 56.000 Kindern und rund 10.500 pädagogischen Mitarbeitenden. Es nahmen rund 250 Fachleute aus evangelischen Kindertagesstätten teil.

Wie muss sich die frühkindliche Bildung in der Kita sonst noch verändern?

Die Fachkraft muss eine neue Rolle bekommen. Sie begleitet das Kind nicht mehr nur beobachtend, während es weitgehend selbstständig seine Entwicklungsschritte geht. Sie nimmt die Rolle eines Ko-Konstrukteurs ein. Das bedeutet, sie geht mit dem Kind in den Dialog, die soziale Interaktion bekommt eine viel größere Bedeutung. Die Fachkraft erforscht mit dem Kind die Umwelt, sie löst mit ihm neue Aufgaben. Wir sehen schon am Umgang von Eltern mit Säuglingen, wie wichtig der dialogische Prozess ist. Eltern erhöhen die Tonlage, wenn sie mit dem Baby sprechen, sie grimassieren mit dem Gesicht, um den Sinn ihrer Worte zu verstärken. Sie gehen in Interaktion mit dem Baby ein und es reagiert. Dadurch entsteht eine fein abgestimmte Interaktion, die für die Entwicklung des Kindes von großer Bedeutung ist.

„Eltern sollten faire Bildungschancen für ihre Kinder einfordern“

In Niedersachsen betreuen zurzeit zwei Erzieherinnen 25 Kinder. Gegen die Einführung einer dritten Fachkraft gibt es trotz eines neuen Gesetzes erheblichen Widerstand. Da klingen Ihre Vorstellungen wie ein bloßes Wunschkonzert.

Aus meiner Sicht sind drei Fachkräfte, Vollzeit-Fachkräfte, pro 24 Kinder das Minimum, um moderne Bildung umzusetzen. Es ist ein grandioser Misserfolg der Politik, dass bislang geeignete Rahmenbedingungen zur Sicherung von Bildungsqualität nicht bereitgestellt werden konnten. Den gegenwärtigen Fachkräftemangel zum Beispiel haben Experten schon vor vielen Jahren vorausgesehen. Eltern sollten es sich nicht gefallen lassen, dass man ihren Kindern nicht mehr und faire Bildungschancen ermöglicht.

