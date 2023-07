Kostenfrei bis 17:55 Uhr lesen

Ronnenberg

Familienzusammenführung der anderen Art in Ronnenberg: Polizisten sind in Empelde in einen Kanalschacht gestiegen. Drei Entenküken waren durch den Deckel in den Schacht gefallen. Am Ende konnten die Tierbabys wohlbehalten zu ihrer Mutter zurückkehren.