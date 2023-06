﻿Wie viele Autos sollen es sein? Ärger um den Verkehr in Hannovers Innenstadt

Hannover. In Hannovers Innenstadt häufen sich die Leerstände in prominenten Immobilien. Das Karstadt-Gebäude an der Georgstraße ist schon seit Herbst 2020 geschlossen. Die Modekette H&M macht ihr Haus am Schillerdenkmal dicht. Und auch bei Görtz an der Großen Packhofstraße läuft schon der Räumungsverkauf – obwohl das Gebäude erst 2008 neu eröffnet wurde. Der ehemalige Kaufhof an der Marktkirche soll abgerissen werden. Zurzeit wird er jedoch als Aufhof umgenutzt. Beim HAZ-Forum am Donnerstagabend (15. Juni) diskutierten dort Experten über die Perspektiven der City.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie also geht es weiter? Hitzig gestritten wurde vor allem um das Thema Verkehr. Dieser war das bestimmende Thema des Abends. Geht es nach Ariana Jablonka, der das Klavierhaus Döll an der Schmiedestraße gehört, hängt die Zukunft der Innenstadt wesentlich davon ab, dass diese weiterhin mit dem Auto erreichbar bleibt. Die Geschäftsfrau ist davon überzeugt, dass schon heute „viele erst gar nicht mit dem Auto nach Hannover fahren“, weil die City so schlecht zu erreichen sei. Arzttermine in der Innenstadt seien „komplett unmöglich“, kritisierte sie.

In der Diskussion: Baudezernent Thomas Vielhaber (von links), Karin Schindler-Abbes vom Handelsverband Hannover, Ariana Jablonka (Klavierhaus Döll), Martin Prenzler, Geschäftsführer der Citygemeinschaft, und Michael Volland von Vaund. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Handelsverband warnt vor „Verbotspolitik“ bei Autos

In diese Kerbe schlug auch Karin Schindler-Abbes, die Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbands Hannover (HVH). Sie habe den Eindruck, dass man „sich mittlerweile dafür entschuldigen muss, wenn man mit dem Auto in die Stadt fährt“. Die Zahl der Autos sei in den vergangenen 20 Jahren um 20 Prozent gestiegen. „Die Menschen wollen damit fahren“, sagte Schindler-Abbes und warnte vor einer „Verbotspolitik“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie bemängelte zudem, dass es in den Parkhäusern oft so sehr stinke, „dass sich der Magen umdreht“. Auch Michael Volland, der den ungewöhnlichen Showroom Vaund an der Georgstraße gegründet hat, fürchtete, dass weniger Parkplätze dazu führten, dass die Menschen zu Hause blieben.

„Sie kommen auch künftig mit dem Auto in die Innenstadt“

Den Vorwürfen widersprach Baudezernent Thomas Vielhaber (SPD) energisch: „Sie beschweren sich über die Erreichbarkeit der Innenstadt, obwohl sich diese in den letzten 20 Jahren nicht verändert hat“, sagte er in Richtung Jablonka und versicherte: „Sie werden auch zukünftig mit dem Auto in die Innenstadt kommen“. Die Parkhäuser seien – bis auf an wenigen Tagen vor Weihnachten – nie vollständig belegt und würden erreichbar bleiben. Der geplante Umbau der Innenstadt sei „der Versuch, etwas mehr Gerechtigkeit im öffentlichen Raum hinzubekommen“. Für Vielhaber bedeutet das, dass es vor allem für den Fußverkehr mehr Platz in der Innenstadt geben soll. Auch der Radverkehr soll gestärkt werden.

Im Clinch: Baudezernent Thomas Vielhaber (von links), Karin Schindler-Abbes vom Handelsverband Hannover und Ariana Jablonka vom Klavierhaus Döll. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Derzeit erarbeitet die Stadt dafür ein neues Konzept. Dieses sieht vor, den Durchgangsverkehr aus der City zu verbannen. Parkplätze am Straßenrand sollen verschwinden. Die Aufenthaltsqualität soll steigen. Geplant sind zum Beispiel mehr Bäume und Grünflächen. Für Vielhaber steht fest: „Nicht Autos bringen Geld in die Stadt, sondern Menschen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bringen Autofahrer mehr Geld? „Das stimmt einfach nicht“

Jablonka vom Klavierhaus Döll hingegen behauptete, dass Autofahrer das meiste Geld in der Innenstadt ließen. „Das stimmt einfach nicht“, konterte Vielhaber. Er erklärte, dass es laut Untersuchungen zwar richtig sei, dass Autofahrer pro Besuch in der Stadt mehr Geld ausgäben. „Fußgänger und Radfahrer kommen aber häufiger und bringen mehr Geld. Punkt.“

Unterstützung aus dem Publikum bekam er von Gundula Schildhauer, der das Dessousgeschäft Liebhabereien an der Osterstraße gehört. „Ich bin sehr enttäuscht über so eine rückwärtsgewandte Sicht“, richtete sie sich an Schindler-Abbes vom Handelsverband, bei dem Schildhauer selbst Mitglied ist. Für sie ist die autofreie Innenstadt „eine Chance für den Handel“. Ein anderer Besucher des HAZ-Forums hingegen sah keinen Grund dafür, den Autoverkehr zurückzudrängen. Schließlich gebe es genügend Plätze, die man bespielen könne.

Streit um drohende Steinwüsten nach dem City-Umbau

Ärger gab es auch um die Grünflächen in der Innenstadt. Ariana Jablonka vom Klavierhaus kritisierte, dass auf den Entwürfen der Stadt für die City der Zukunft noch viel zu wenig davon zu sehen sei. Sie habe den Eindruck, dass lediglich „alte Steine gegen neue Steine getauscht werden“. Während andere Städte wie Wien, Mailand und Stockholm ganz neue Wege bei der Gestaltung gingen, seien in Hannover „neue Steinwüsten“ geplant.

„In bestimmten Bereichen geht es nicht“, erklärte Baudezernent Vielhaber. Er begründete das mit den zahlreichen Leitungen im Boden sowie der U-Bahn, die unter großen Teilen der Innenstadt verlaufe. Neue Grünflächen würden jedoch angelegt, „wo es möglich ist“. Für Jablonka „total enttäuschend“ und eine „schlechte Ausrede“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu wenig Grün? Ariana Jablonka befürchtet neue Steinwüsten nach dem Cityumbau. © Quelle: Stadt Hannover

Ärger über Ratten und Müll

Kritik äußerte sie auch an der Sauberkeit. Sie berichtete, dass es bereits zum zweiten Mal ein großes Problem mit Ratten gebe. Als Grund dafür vermutet sie überquellende Mülltonnen von Gastronomiebetrieben. „Das macht keinen Spaß“, ärgerte sich Jablonka.

Auch Michael Volland von Vaund berichtete von Problemen mit der Sauberkeit vor seinem Geschäft. Mehrmals habe sein Team im März dort selber den Unrat entfernen müssen. Erst als man auch ein Video davon gemacht habe, habe die Stadt reagiert. Das allerdings sehr schnell. „Seitdem ist es picobello“, lobte Volland.

Große Sorge bereiten den Geschäftsleuten allerdings die zahlreichen Leerstände in der Innenstadt. „Der Leerstand im Karstadt-Gebäude ist eine Katastrophe. Da muss die Stadt etwas tun“, forderte Volland. Laut Stadtbaurat Vielhaber ist das aber gar nicht so einfach. Bei Eigentümer Friedrich Knapp kommt sie derzeit offenbar nicht voran. „Wenn es keine Gesprächsbereitschaft gibt, dann gibt es keine Möglichkeiten“, sagte er.

Nachfolger für H&M schon in Sicht?

Hier droht wohl kein langer Leerstand: Das Hennes-&-Mauritz-Geschäft (H&M) an der Georgstraße 14 in Hannover soll schließen, eine andere Marke des Konzerns könnte jedoch einziehen. © Quelle: Conrad von Meding

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Martin Prenzler, Geschäftsführer der City Gemeinschaft, will eine Fakultät der Uni oder Hochschule in der Innenstadt. „Junge Menschen würden diese beleben“, meinte er. Auch Coworking-Spaces kann er sich dort gut vorstellen. Prenzler brachte jedoch auch gute Nachrichten mit. Er geht davon aus, dass der Leerstand im H&M-Geschäft am Schillerdenkmal nur vorübergehend sein wird. Details wollte Prenzler nicht verraten. Er deutete aber an, dass der schwedische Konzern mit zwei anderen Marken nach Hannover kommen wird.

Ein Besucher des HAZ-Forums plädierte dafür, in der Innenstadt ein Sportcenter einzurichten, in dem man Badminton und Squash spielen könne. Auch Prenzler setzte sich für Sportangebote ein, wie es sie derzeit am Raschplatz gibt. „Ich würde mir wünschen, dass wir dauerhaft Streetsportarten auf den Platz bekommen“, sagte er und schlug auch die Einrichtung einer Kunsteisbahn im Winter vor. Für Prenzler steht allerdings auch fest: „Das kostet alles Geld und Engagement“. Er plädierte jedoch für „viel mehr Mut“. Die Innenstadt müsse künftig „an jeder Ecke überraschen“.

HAZ