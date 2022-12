﻿Wildkatze, Wolf, Waschbär? Diese Tiere leben in Hannovers Innenstadt

Hannover. Die Sichtung einer Wildkatze südlich von Hannovers Zentrum hat nicht nur Jäger fasziniert. Von einer "kleinen biologischen Sensation" sprach der Umweltverband BUND. Diese Tierart ist nicht nur streng geschützt, sondern auch extrem scheu – aber auch nicht das erste Wildtier, dass sich so nah ins Revier von Menschen gewagt hat.

Video: Wildkatze in Hannover entdeckt Jägern ist inmitten von Hannover eine Entdeckung gelungen, die die Fachwelt zum Staunen bringt. Fotos einer Wildtier-Kamerafalle zeigen eine Europäische Wildkatze.

Erst im August 2022 hatte die Sichtung eines Wolfes in Hainholz für Aufsehen gesorgt. Rund acht Kilometer war das Tier durch den Norden der Stadt gelaufen, bevor es wieder verschwand. Der damalige Umweltminister Olaf Lies (SPD) hatte gesagt: "Das Vorkommen eines Wolfs in dicht besiedelten Bereichen, wie der Innenstadt von Hannover, zeigt, dass wir mit zunehmendem Wolfsbestand auch in dicht bebauten Bereichen mit Wölfen rechnen müssen."

Wildschweine, Marder oder Füchse mittlerweile normal

Immer mehr Wildtiere erobern zunehmend Hannovers Innenstadt als Lebensraum. Wildschweine, Marder oder Füchse sind mittlerweile normal. Eulen, Waldkäuze oder Steinmarder haben sich auf dem Ricklinger Friedhof angesiedelt, in der Masch bauen Biber ihre Dämme. Aber auch Exoten wie der Waschbär gehören längst dazu, die Population steigt stetig an.

Der geschickte Kletterer und Schwimmer ist ein mit großem Appetit gesegneter Allesfresser, der am Boden, im Wasser und auf Bäumen Jagd auf Beute macht. Zudem ist er nicht wählerisch und bedient sich gern in Mülltonnen, was die Stadt zu einem idealen Lebensraum macht. Stadtjäger Heinz Pyka geht von weit mehr als 100 Tieren aus, die mittlerweile in Hannover leben.

Verirrte sich nach Hainholz: Wolf. © Quelle: Privat

Täglich ein Waschbär in der Falle

„Wir haben auf einem Grundstück in der Nähe der Eilenriede eine Falle aufgestellt und haben in sechs Tagen jeden Tag einen Waschbären gefangen“, sagt Stadtjäger Pyka. Die Biologie der Tiere ändere sich. So brüteten heute Wanderfalken in den Innenstädten. Pyka: „Sie nehmen Hochhäuser als Felsen und wissen genau: Die da unten tun mir nichts.“ Außerdem stimme das Nahrungsangebot in den Innenstädten durch das Aufkommen von Müll, der für einige Arten eine hervorragende Nahrungsquelle sei, so der Jäger.

Verwunschenes Hannover: Jagdaufseher Dirk Wehrenberg und Jagdpächter Heinz Pyka zeigen die Wildtier-Kamerafalle mitten in Hannover, die Bilder einer echten Wildkatze eingefangen hat. © Quelle: Conrad von Meding

Wildtiere längst in Städten angekommen

Pyka sagt: „Die Wildtiere sind längst in den Innenstädten angekommen, die Artenvielfalt ist enorm, mittlerweile findet sich hier die ganze Palette.“ So sind ihm schon sehr seltene Tiere vor die Wildkamera gelaufen und geflogen, die die Stadt Hannover für sich entdeckt haben: Der Fischotter gehört dazu, seltene Waldohreulen oder die scheuen Schwarzspechte hat er schon gesehen. „Und in der Nähe des Maschsees lebt eine Ricke mit ihren drei Kitzen“, weiß Pyka.

"Eine kleine biologische Sensation": Mitten in Hannover ist eine echte Wildkatze in eine Wildtier-Kamerafalle getappt. © Quelle: Jochen Imsen

„Bodenbrüter sind die Verlierer“

Neben dem Waschbären machen sich noch andere invasive Jäger in und um Hannover breit. Der amerikanische Nerz (Mink), einst aus Pelzfarmen in Mecklenburg-Vorpommern befreit, geht jetzt hier auf Beutejagd. Dazu kommen heimische Räuber wie Iltisse, Hermeline und Mauswiesel. „Die Verlierer sind die Bodenbrüter“, sagt Pyka. Denn die stetige Zunahme von Jägern setzt die Population von Feldlerchen, Kiebitzen, Rebhühnern und anderen Vögeln unter Druck. Der Mensch hingegen werde sich mit Wildtieren in der Innenstadt arrangieren müssen und können – egal ob Wildschwein, Fuchs oder Waschbär.