﻿So denken HAZ-Leserinnen und -Leser über Windräder im Wald

Die Region Hannover will Windräder auch in Landschaftsschutzgebieten genehmigen. Im Norden Hannovers soll zum Beispiel ein riesiger Windpark in einem Wald entstehen. Das Projekt ist umstritten. Das Für und Wider diskutieren auch HAZ-Leserinnen und -Leser.

Leser Alrik Thiem: „Das Kind mit dem Bade ausgeschüttet“

. Zum Artikel „Region schafft Platz für Windräder“ vom 9. März:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Klima wollen wir retten, aber nebenbei auch unseren immer größer werdenden Hunger nach Energie stillen. Wenn es eben nicht anders geht, müssen im Namen eines „grünen“ Wirtschafts- und Wohlstandswachstums Umwelt und Natur weiter dafür weichen. Was für eine absurde Logik. Nur der Schutz von Umwelt und Natur würde uns beim Kampf gegen den Klimawandel helfen, nicht deren weitere Ausbeutung. Windkrafträder, breit im Wald verteilt, sind nicht nur für viele Wildtiere ein Desaster, sondern sogar kontraproduktiv, denn sie durchlöchern eine hochwirksame Klimaregulierungsanlage. Windkrafträder in Landschaftsschutzgebieten entwerten nicht nur deren ökologische Funktion, sondern auch deren Erholungsfunktion für uns Menschen. Windkraft kann eine sinnvolle Energiequelle sein, wenn sie mit Bedacht dort abgeschöpft wird, wo es sinnvoll und vernünftig ist. Sonst schütten wir das Kind wie bisher einfach weiterhin mit dem Bade aus. Prof. Dr. Alrik Thiem, Wedemark

Leser Udo Sahling: „Konstruktiv an der Standortdebatte beteiligen“

Die Botschaft ist angekommen. Ohne den Ausbau der Windenergie können weder die Klimaschutzziele in der Region Hannover umgesetzt, noch eine sichere und preisgünstige dezentrale Stromversorgung gewährleistet werden. Wenn im Jahr 2026 das mit Kohle betriebene Heizkraftwerk in Stöcken endgültig stillgelegt werden soll, dann brauchen wir Strom von Windenergieanlagen aus der Region Hannover, denn sonst droht viel ineffizienter erzeugter Kohlestrom aus Mehrum und Petershagen in unsere Netze zu fließen. Dann haben die politisch Verantwortlichen und die vielen Klimaschutzaktivisten aus Stadt und Umland nichts erreicht. Insofern kann man jetzt nur an die politisch in den Umlandgemeinden Verantwortlichen appellieren, sich konstruktiv an der Standortdebatte zu beteiligen und gegebenenfalls sogar zusätzliche Standorte auszuweisen. Drei Dinge werden das Umdenken vor Ort zukünftig erleichtern: Erstens, dass in mit wenig Naturwerten (Agrarsteppen) ausgestattete Landschaftsschutzgebiete nach dem Willen des Bundesgesetzgebers in Anspruch genommen werden und damit die Anlagen tendenziell weiter von den Ortschaften weg rücken können. Zweitens, dass ansehnliche Beträge aus dem Ertrag der Windenergieanlagen ins Gemeindesäckel fließen werden. Drittens, dass genossenschaftlich organisierte Beteiligungsprojekte vermehrt Fuß fassen werden, wenn sich die Bürgerschaft wie in Gehrden und Wennigsen aktiv darum bemüht. Udo Sahling, Barsinghausen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leserin Elisabeth Johansson: „Luxus anderer Option haben wir uns verspielt“

Windkraft dient langfristig dem Naturschutz. In einer idealen Welt hätten wir spätestens in den Achtzigerjahren angefangen, massiv Klimaschutz zu betreiben. Die notwendigen wissenschaftlichen Belege für die Risiken der Treibhausgasemissionen lagen zu dem Zeitpunkt schon alle vor. Aber wir haben es nicht getan. Die Politik hat nichts getan. Und wir, die Bürgerinnen und Bürger, haben zugesehen. Wir sind nicht zu Tausenden für den Klimaschutz auf die Straße gegangen, wir haben die Politik nicht verklagt und haben uns nicht auf die Straßen geklebt. Und jetzt stecken wir in der misslichen Lage, dass wir schmerzhafte Entscheidungen treffen müssen, wie die grundsätzliche Freigabe von Landschaftsschutzgebieten für die Windkraft. Die Entscheidung der Region, im Regionalen Raumordnungsprogramm 2,5 Prozent der Regionsfläche für Windkraft vorzusehen, ist richtig. Natürlich müssen Naturschutzbedenken gründlich und transparent geprüft werden. Aber ohne einen massiven Ausbau der Windkraft werden wir unsere Klimaziele nicht erreichen. Und ein Verfehlen der Klimaziele wird auch massive Auswirkungen auf den Naturschutz haben. Wälder und wertvolle Biotope werden vertrocknen, Hitze wird Krankheiten bei Menschen, Tieren und Pflanzen fördern und invasive Arten werden zunehmen. Ich hätte auch lieber keine Windkraftanlagen im Wald oder in Naturschutzgebieten, aber den Luxus dieser Option haben wir uns verspielt. Elisabeth Johansson, Wedemark

Leser Bernd Juhrig: „Es fehlt das Bewusstsein“

Zum Kommentar „Windenergie: Es muss sich etwas drehen“ vom 11. März:

Ja, es muss sich was drehen – und zwar in den Köpfen. Klimaneutralität bis 2035 wird nicht erreicht, wenn nur der Strom bis dahin ausschließlich aus regenerativen Quellen stammt. Fossile Energien müssen komplett durch Erneuerbare ersetzt werden. Da der Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Primärenergiebedarf Deutschlands heute gerade einmal 15 Prozent beträgt, wird das Ziel der Klimaneutralität nicht erreichbar sein, wenn nicht endlich auch konsequent die Mobilität und Gebäudewirtschaft in den Plan einbezogen werden. Hier fehlt das Bewusstsein, was leider auch solche Berichte wie von Bernd Haase nicht ändern. Schade. Bernd Juhrig, Langenhagen