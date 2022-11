Eiskalte Nacht in Hannover: Winterwetter ist aber bald schon wieder passé

Die Region Hannover hat es am Wochenende eiskalt erwischt: Er gab die ersten Nachtfröste, auch Schnee ist ein Thema. Doch in der neuen Woche soll es schon vorbei sein.

Hannover. Eiskalte Überraschung zum Wochenende in Hannover: Es wurde eisig – vor allem in den Nächten. Laut Wetteronline gab es am Sonnabend und Sonntag bis zu minus sechs Grad. Insbesondere die Nacht zu Sonntag war frostig. Schon zu Beginn der Woche hat sich der Wintereinbruch wieder erledigt, es soll milder werden.

Schnee am Wochenende in Niedersachsen

Während am Sonnabend tagsüber bei eisigen Temperaturen die Sonne schient, wird laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Sonntag erneut Schnee in Teilen Niedersachsens erwartet. Schon am Freitagnachmittag hatte in Hannover leichter Schneefall eingesetzt.

Auch im Harz ist sind die ersten Flocken gefallen, einige Zentimeter sind es auf dem Brocken (1142 Meter).

Wanderer gehen über schneebedeckte Wege auf dem Brocken. © Quelle: Matthias Bein

Nach ersten Schneeflocken vom Harz bis ins Flachland und Frost am Wochenende weicht das Winterwetter mit Beginn der Woche milderer Luft. Es werde von Montag an in Niedersachsen wieder unbeständiger, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte.

Am Montag und Dienstag werde es immer milder und es bleibt laut DWD weitgehend niederschlagsfrei. Nachtfrost komme nur noch lokal vor, auf dem 1141 Meter hohen Brocken im Harz werde es stürmisch. Das Thermometer klettere bis zur Wochenmitte auf etwa drei bis sechs Grad, die Sonne sei bei geschlossener Wolkendecke nicht zu sehen.

Luftmassengrenze sorgt für Wintereinbruch

Ursache für den Blitz-Winter am Wochenende war ein Tief bei den Britischen Inseln und ein Hochdruckgebiet über Nordeuropa. Es trennt kalte Festlandsluft aus dem Nordosten von etwas milderer Meeresluft im Rest des Landes. (Video: Elisabeth Woldt)

Schnee in Hannover In Hannover setzte am Freitag leichter Schneefall ein - wie hier am Maschsee.

Nördlich von Hamburg gab es am Freitag schon erste Schneeflocken, am Hamburger Flughafen mussten erste Flugzeuge enteist und die Start- und Landebahnen geräumt werden. Auf den Autobahnen in Schleswig-Holstein gab es zahlreiche Glätteunfälle.

Von Christof Perrevoort