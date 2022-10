Die Stadt erweitert ihre Winternothilfe für Obdachlose deutlich: Neben der Notschlafstelle Alter Flughafen öffnet ein Tagestreff. Nachtcafés bieten Schutz vor der Kälte.

Hannover. Die Stadt Hannover weitet diesen Winter ihre Hilfsangebote für Obdachlose aus. Ein zusätzlicher Grund für die Fürsorge ist die sich verschärfende Energiekrise. „Wir wollen obdachlosen Menschen in Hannover zeigen, dass wir sie in diesem Winter der besonderen Unsicherheit nicht allein lassen“, betont Oberbürgermeister Belit Onay.

Ganz neu richtet die Stadt in der Vahrenwalder Dornierstraße einen neuen Tagesaufenthalt ein – in der winterlichen Kälte neben den Schlafplätzen besonders wichtig. Dafür mietet die Stadt eine Veranstaltungshalle mit knapp 1400 Quadratmetern an und will den Tagesaufenthalt voraussichtlich auch nach Ende der Winternothilfe dauerhaft beibehalten, wie Sozialdezernentin Sylvia Bruns ankündigt.