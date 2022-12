Der milde Spätherbst hat dafür gesorgt, dass viele Autofahrer in Hannover den rechtzeitigen Umstieg auf Winterreifen verpasst haben. Jetzt ist der Ansturm auf die Werkstätten groß. Wer auf Winterreifen verzichtet, kann Probleme bekommen.

Hannover. „Alle Jahre wieder, aber in diesem Jahr noch extremer“, sagt Reifenhändler Friedel Filipczak aus Hannover. Durch den warmen Spätherbst und den milden meteorologischen Winteranfang haben viele Autofahrer in Hannover den rechtzeitigen Umstieg auf Winterreifen verpasst. Jetzt ist die Not groß.