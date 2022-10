Wir suchen das beliebteste asiatische Restaurant in Hannover

Hannover. In vielen asiatischen Restaurants in Hannover kann man Gerichte aus unterschiedlichen Teilen Asiens essen. Mögen Sie lieber das viele frische Gemüse, die Fischsaucen und Krabbenpasten der vietnamesischen Küche - oder sind Sie ein Fan der klassischen chinesischen Peking-Ente, Dumplings und gegrillten Spieße? Wir haben unsere Leserinnen und Leser gefragt: Welches chinesisch-vietnamesische Restaurant ist Ihr persönlicher Favorit in Hannover? Wo gehen Sie am häufigsten hin – und was zeichnet das Essen dort besonders aus?

Beliebtestes asiatisches Restaurant: Abstimmen und Gutschein gewinnen

Aus mehreren hundert Vorschlägen haben wir eine Auswahl der am häufigsten genannten chinesisch-vietnamesischen Restaurants in Hannover herausgesucht. Aus diesen können Sie noch einmal Ihren persönlichen Favoriten bestimmen, für ihn abstimmen – und einen leckeren Preis gewinnen.

Machen Sie bei der Abstimmung mit – und sichern Sie sich die Chance auf einen leckeren Gewinn. © Quelle: HAZ/NP

Machen Sie hier mit bei der großen Abstimmung und sichern Sie sich die Chance auf einen Gutschein in Wert von 50 Euro – natürlich von Ihrem Favoriten. Die Abstimmung läuft bis einschließlich Donnerstag, 27. Oktober. Das Ergebnis geben wir schon kurz darauf bekannt. Wir wünschen guten Appetit!