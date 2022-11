﻿Wird Hannovers Südstadt zum Fahrradquartier? ADFC legt ambitionierten Aktionsplan vor

Hannovers komplette Südstadt soll Fahrradquartier werden, Durchgangsverkehr nur noch auf wenigen Hauptverkehrsstraßen erlaubt sein. Das fordert der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) in einem Aktionsplan. Bezirksbürgermeister Ekkehard Meese (Grüne) dämpft die Erwartungen jedoch.

Hannover. Mehr Fahrradstraßen, weniger gefährliche Stellen und eine deutliche Verbesserung der Anbindung an das Einkaufszentrum An der Weide: Mit einem Aktionsplan will der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Hannover die Bedingungen für den Radverkehr im Bezirk Südstadt-Bult deutlich verbessern.

Seine Vorschläge hat der Radfahrerclub am Freitag unter dem Motto „Hannover – so geht Fahrradstadt“ Bezirksbürgermeister Ekkehard Meese (Grüne) übergeben. Perspektivisch soll sogar die komplette Südstadt zum Fahrradquartier werden, so die Idee des ADFC. „Wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, brauchen wir einfach mehr Radverkehr“, sagte Stephanie Gudat vom ADFC Hannover. Auch in der Südstadt müsse dafür noch „mehr passieren“, forderte sie.